Conheça os barracões das escolas de samba cariocas que homenageiam o Ceará em 2019

Sob o calor de 40 graus do verão no Rio Janeiro, homens e mulheres trabalham arduamente dentro da Cidade do Samba. Grandes peças de madeiras e ferro são finalizadas para formar os carros alegóricos. Um ambiente de segredo e vigilância cerca cada entrada com tapumes de madeira. Mas nós fomos autorizados a entrar em duas agremiações que carregarão no sambódromo a história do Ceará.

Personalidades históricas e o artesanato são destaques. Fortaleza ganha forma na mão de cariocas e também de cearenses que participam da produção carnavalesca. As homenagens à cultura e à história daqui poderão ser observadas no próximo dia 4 de março, de 0h30 às 3h30 (horário de verão), quando as três desfilarão consecutivamente na Sapucaí.

No barracão da Paraíso do Tuiuti, costureiros cariocas adaptam diversos bordados e rendas em peças que compõem carros alegóricos e roupas carnavalescas Foto: João Lima Neto

O Verso acompanhou com exclusividade o trabalho na Cidade do Samba no último dia 18 de janeiro, e revela os preparativos para a maior festa popular do Brasil. Enquanto o repórter João Lima Neto visitou os barracões da União da Ilha e Paraíso do Tuiuti, a repórter Roberta Souza conversou, por telefone, com o carnavalesco responsável pela Estação Primeira de Mangueira, escola que guarda ainda mais mistério sobre o desfile.

Mangueira não autorizou a entrada da equipe no barracão, mas disponibilizou imagens de alguns detalhes das fantasias que farão referência aos povos originários do Brasil Foto: Oscar Liberal

Com poucos recursos, as agremiações se desdobram como podem, com o apoio financeiro de iniciativas privadas e de artistas que doam seu trabalho em troca de visibilidade.

Por meio de nota, a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará informou que "não houve qualquer aporte financeiro para as Escolas de Samba oriundo do Governo do Estado do Ceará e da Secult". O secretário de Turismo de Fortaleza, Régis Medeiros, por sua vez, destacou que "nós não estamos patrocinando, mas fomentando, desde a hora em que a bateria da União da Ilha tocou no nosso Réveillon e também no pré-Carnaval da capital".

Em dezembro, foi destinado o valor de R$ 150 mil para a bateria da União da Ilha, que encerrou a virada no aterro. No último sábado, quando estiveram na Praia de Iracema, contratados para a abertura do Ciclo Carnavalesco 2019, receberam R$ 130 mil, segundo nota emitida pela Secultfor. A bateria da Tuiuti, que, por sua vez, apresentou-se na sexta, na Praça do Ferreira, recebeu R$ 88.300.

"A Prefeitura também não está patrocinando nem financiando a ida de ninguém ao Rio. Estamos dando apoio institucional, ajudando em tudo que podemos, colocando eles em contato com empresas locais", ressaltou Medeiros. Com ou sem dinheiro, a festa promete, e a prévia dela você pode conferir nas próximas páginas.