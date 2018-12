Conheça opções do que fazer com animais de estimação nas viagens de férias dos donos

Quando vai arrumar a bagagem para viajar, a contadora Ticiane Parente já coloca ao lado a malinha rosa de Lilica, a quem chama filha. A cachorrinha da raça shih tzu, de um ano e cinco meses, já está acostumada a pegar a estrada. Hoje, ela é presença confirmada em todas as viagens planejadas por Ticiana e pelo marido, o empresário Bertoni Duarte.

Quem vê a família ganhando o mundo junta nem imagina que a Ticiane, até pouco tempo, tinha pânico de avião. Viajar com a companheirinha de quatro patas foi uma das formas de se livrar do medo: "quando eu viajo com ela, minha preocupação é ela". As primeiras experiências foram gerando confiança e, hoje, Ticiane não quer saber de viajar sem a cachorrinha. "Lilica com a gente, a viagem fica muito melhor. A gente se diverte mais e se ama mais, em família. Porque ela faz parte da nossa família", enfatiza a contadora, que se identifica como mãe de Lilica.

Nas redes sociais, os posts da página de Lilica fazem sucesso. Com mais de 25 mil seguidores no Instagram, a cadela aparece em cliques do dia a dia. Algumas das fotos são feitas em viagem, frutos de uma superprodução montada por Ticiane, que já planeja ir para fora do país acompanhada da cachorrinha.

Condições e exigências

Para conseguir ir a toda parte com Lilica, Ticiane precisou pesquisar bastante. Assim como a maioria das pessoas, antes de estudar a questão, ela nem sabia que animais de pequeno porte podiam acompanhar seus donos nas cabines de avião. Para compartilhar o espaço com os passageiros, os pets precisam pesar em torno de dez quilos (essa regra pode variar de acordo com a companhia aérea). Outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito à antecedência da programação. Comumente, as companhias limitam o número de animais que podem estar na cabine em cada voo. Para garantir a viagem com o pet, é necessário se antecipar e comprar as passagens bem cedo.

As viagens da shi tzu Lilica pelo Brasil são acompanhadas por mais de 25 mil pessoas por meio do Instagram Foto: José Leomar

Além disso, a companhia aérea costuma fazer uma série de exigências para embarcar animais, como explica o supervisor de agência de viagens, Renan Silva. Cartão de vacinação em dia, idade do animal superior a três meses e uma casinha de transporte, em que o animal consiga ficar de pé e dar uma volta de 360 graus, são alguns dos critérios.

Para quem não pode levar...

Hotéis especializados são uma opção de lar provisório para o pet de quem não conta com a ajuda de amigos e familiares. Proprietária de um estabelecimento, Camille Carvalho explica que, somadas ao serviço de hospedagem, existem as atividades lúdicas para integrar os animais: "a gente faz brincadeiras que estimulem a mente deles e também a socialização, que é muito importante".

No hotel de Camille, em dias comuns, tanto na semana quanto no fim de semana, a diária custa R$60. Já em feriados, o preço da hospedagem é de R$80/dia.

- Conheça algumas regras para acomodar animais de estimação em viagens

No carro: Não é permitido que o animal seja conduzido solto. O ideal é colocá-lo em caixas apropriadas ou usar cintos de segurança específicos. Quem descumprir as regras está sujeito à punição de 4 pontos na carteira e multa no valor de R$ 130,16.

No avião: O porte do gato ou cachorro determina se ele acompanhará o dono na cabine ou se viajará na parte destinada ao transporte de cargas. Se o animal transportado é de outra espécie ele precisa embarcar em um outro tipo de aeronave. O pet deve ser levado em uma casinha apropriada, onde possa ficar de pé e dar uma volta de 360 graus. Normalmente, o animal precisa ter mais de 3 meses. As medidas estabelecidas podem variar de acordo com cada companhia aérea.

No ônibus: Semelhante ao avião, o animal precisa ser transportado em casinha, na qual consiga ficar de pé e dar uma volta de 360 graus.

Carteira de vacinação: Em dia é essencial para quem que transportar o bichinho de ônibus ou de avião. O mesmo vale para atestado médico que comprove a saúde do pet.