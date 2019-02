Conheça cinco aplicativos que ajudam a cumprir metas

Aprender algo novo, quitar dívidas e manter uma alimentação saudável são algumas metas listadas no início do ano por muitas pessoas. Porém, após os primeiros dias de entusiasmo, a desmotivação pode impedir o alcance dos objetivos. Com o intuito de evitar a procrastinação, aplicativos se destacam e auxiliam os usuários a cumprir seus propósitos a curto e longo prazo.

7Waves

Quem nunca pulou as sete ondas no Réveillon? Foi assim que surgiu o 7Waves, um aplicativo de gestão de metas que ajuda os usuários a alcançarem seus desejos. O nome do app é uma referência ao costume do litoral brasileiro.

Disponível em Android e iOS, a ferramenta sintetiza os eixos Metas, Planner Online, Objetivos e Coach. A partir do perfil do usuário no Facebook, o sistema sugere objetivos de vida para a pessoa. Além disso, cada um também pode estabelecer as próprias metas anuais.

O app possibilita ainda incluir objetivos relacionados às sete áreas da vida: bens, carreira, estilo de vida, social, estudos, lazer e saúde, além de um campo aberto para metas que não caibam nessas categorias.

Evernote

Esse aplicativo é uma boa opção para quem trabalha com textos e notas. O app para celulares Android e iOS oferece flexibilidade para criar e incluir textos formatados com cores e em lista, com anexos e desenhos feitos à mão que motivam a criatividade.

O recurso funciona offline, sincroniza as anotações em uma nuvem e pode servir como ferramenta de clipping, ou seja, ele guarda textos, artigos e outros tipos de conteúdo para leitura posterior.

Organizze

Já para quem precisa organizar a gestão de suas finanças, o Organizze pode ser um aliado neste processo. Além de fazer conversão de moedas, a ferramenta permite a criação de diversas categorias (aluguel, financiamento, débitos, entre outras) que façam parte das despesas.

Outra vantagem deste aplicativo é a geração de gráficos simples com base nas informações inseridas. Disponível para Android e iOS, o app permite que o usuário crie alarmes para que não se esqueça das contas que estão prestes a vencer, além de traçar metas financeiras, como viagens, férias e aquisição de bens.

Thirty

Também disponível para Android e iOS, o Thirty tem o funcionamento semelhante a de uma rede social, na qual cada pessoa realiza um desafio por 30 dias em diferentes áreas da vida, controlando diariamente o que cumpriu. A plataforma é organizada, com um design moderno e colorido.

Idealizada por brasileiros, a experiência social motiva por meio de "provas", sejam elas contar sobre o humor do dia, tirar uma foto ou gravar um vídeo. A ferramenta também permite a visualização dos desafios de outros participantes pelo mundo.

30/30

Esse aplicativo tenta provar que pequenas ações podem fazer a diferença e auxiliam a realização das metas estabelecidas para o ano. A ferramenta organiza os objetivos com tarefas diárias de 30 minutos.

Durante a execução da atividade, o usuário deve estar totalmente dedicado ao objetivo estabelecido. Ao ativar o temporizador, o app inicia a contagem do tempo. Assim, sempre que uma tarefa termina, o aplicativo emite um aviso. Ele está disponível para Android e iOS.