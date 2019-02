Confira uma experiência de bate-volta em Jericoacoara

Ela está logo ali, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, mas muitos cearenses ainda não conhecem esse oásis encravado no Litoral Oeste do Ceará. Por outro lado, turistas dos quatro cantos do planeta vêm para conhecer a famosa Jeri.

Comigo não foi diferente. Quando ainda morava no Rio Grande do Sul, eu já "turistava" por esta praia do Ceará. Desde então, já perdi as contas de quantas vezes me aventurei. Mas o meu mais recente passeio aconteceu no fim do mês de janeiro último.

Num passeio pela Avenida Beira-Mar, sempre com olhos de turista, ouvi a oferta de um bate e volta a Jericoacoara. A princípio achei uma loucura, que seria muito cansativo, mas as minhas visitas, também vindas do Sul, se animaram com o pacote: R$ 150,00 (pegando e deixando em casa).

Como eu estava de folga no fim de semana, decidi acompanhar as referidas visitas nesta aventura. Adiantamos o valor de 50% ao vendedor que, com agilidade, agendou a nossa saída para as 4 horas da manhã de domingo. Por morar na rota dos hotéis, na Praia do Futuro, pontualmente o ônibus estava lá com uma guia bem simpática dando as boas-vindas.

Confortável e com wi-fi disponível, o veículo totalmente ocupado seguiu até a cidade de Paraipaba, onde paramos para um bom café. Local simples, porém com muitas opções de tapiocas, pastéis, bolos, sucos e cafés. Depois, continuamos na estrada até chegarmos num ponto de apoio em Jijoca, onde pagamos a taxa de R$ 5 para termos acesso ao Parque Nacional de Jericoacoara.

De volta ao ônibus, andamos mais uns cinco quilômetros e chegamos na Lagoa do Paraíso. Água transparente, doce e morna. Das 10h30 até as 14 horas, tivemos momentos ímpares, como deitar na rede instalada dentro da lagoa, andar de balanço, almoçar com a água batendo aos pés e os peixinhos fazendo a festa.

A Lagoa do Paraíso é um verdadeiro deleite para quem faz o bate-volta para Jericoacoara Foto: Cristina Pioner

Dali, partimos numa 4x4 com destino à Pedra Furada. São em média 40 minutos de balanço por entre a vegetação e as dunas. No caminho, uma pausa para fotos na árvore da preguiça. Ela é linda! Continuamos no carro a caminho da Pedra Furada. Uns 30 minutos é suficiente para o percurso a pé e a sessão de fotos.

Na volta, subimos mais uma vez na 4x4, agora com destino à vila de pescadores para ver o pôr do sol do alto das dunas. Chegando lá, ainda deu tempo para percorrer as ruelas da vila e até saborear a famosa torta de banana, sempre quentinha, da Tia Angelita. Eu recomendo!

No caminho de volta da Pedra Furada, uma paradinha para fotos na árvore da preguiça Foto: Cristina Pioner

Para encerrar a aventura do dia, corremos para a duna na expectativa de ver o sol se esconder. Neste dia, porém, o espetáculo foi cancelado, pois o danado do sol ficou escondido por trás das nuvens. Mesmo assim, as nuances do entardecer não deixaram por menos. Contemplamos o céu, o mar, as dunas e as pessoas. Por alguns minutos ficamos conectados à natureza, meditamos e agradecemos à vida.

Por volta das 18 horas, subimos mais uma vez na 4x4 e deixamos Jeri para trás. Neste percurso, um espetáculo inesperado: eis que a lua cheia se apresenta, como se estivesse querendo compensar a ausência do sol. Então eu pensei: Ô, lua! Não precisava tanto, nós já estávamos felizes! Concluí: Jeri é sempre a mesma, cheia de surpresas, magia e emoção.