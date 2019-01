Confira locais em Fortaleza para saborear opções de café gelado, com drink ou sorvete

Um bom café durante as manhãs ou tardes chega a ser difícil de recusar. Seja aquele pretinho, coado no pano, em casa mesmo, ou aqueles mais elaborados feitos em lugares especializados, como as cafeterias, é sempre uma boa pedida para acompanhar um lanche ou até mesmo para satisfazer a necessidade de cafeína. Claro, a bebida quente continua sendo a preferida pelos fãs do grão, no entanto, existem opções para os que a procuram em versões mais geladas.

Em Fortaleza, tem vários espaços oferecendo bons Frapuccinos ou drinks com café, indo além das receitas já conhecidas. Eles podem ser a melhor escolha para as manhãs ou tardes ensolaradas, por exemplo, e ajudam a amenizar a sensação de calor constante em toda a cidade. Entre as misturas mais comuns, estão sorvetes, chantilly e chocolates. Esses complementos são capazes de dar um novo sabor e surpreender.

Para auxiliar na seleção de lugares onde apreciar uma bebida gelada com café, confira a lista elaborada pelo Verso com a seleção de algumas alternativas na Capital. Agora é só escolher e beber!

Cinema e café

FOTO: HELENE SANTOS

Uma proposta diferente na decoração e diversos drinks com o grão são definidos como o carro-chefe do Greta Café. No comando, os empresários Marcelo Maia e Fernanda Luiza, responsáveis pelo conceito e desenvolvimento do cardápio.

"Nos nossos drinks, acabamos fazendo uma homenagem a alguns filmes. Por exemplo, temos um que chama 'Poderoso Chefão'. Nele, colocamos uma dose de whisky, uma dose de café e gelo", conta Luiza. Para quem não consome bebidas alcoólicas, ela explica que também há essa possibilidade. Um dos pontos altos do lugar é o cardápio. Desenvolvidos com a participação do chef Hanry Sindoux, os pratos foram pensados para harmonizar com as bebidas e os cafés especiais oferecidos.

Novo e tradicional

Na Sablé, o café e o caramelo são algumas das misturas mais deliciosas das bebidas oferecidas no cardápio FOTO: HELENE SANTOS

Na Sablé Diamant Patisserie, a variedade das bebidas que envolvem sorvetes é grande. Segundo o chef Felipe Cicconato, responsável pelo cardápio da casa, a descoberta de novos sabores também parece ser um fator buscado constantemente pelos clientes. Lá, experimentamos uma das bebidas mais deliciosas, com um toque de caramelo.

"As opções quentes e geladas figuram igualmente entre as preferidas do público. As mais especiais, como o Café Sablé e o Caramel, saem muito, mas também aparece nessa lista o Afogatto, que tem tanto o café como o sorvete juntos", explica Felipe.

O chef destaca outra bebida bastante conhecida e consumida no estabelecimento: o Frappé de Capuccino. "Ele leva o próprio capuccino, o sorvete e o chantilly. Como tem esse lado mais quente, acaba não sendo completamente gelado, o que faz essa mistura saborosa".

Gosto cearense

No Mercado do Café, um espaço agradável localizado no bairro Benfica, algumas das bebidas, a exemplo do Frapuccino, ganham toques especiais com o acréscimo de biscoito FOTO: CAMILA LIMA

Na pegada das bebidas mais frias, o Mercado do Café tem disponível uma opção bem irreverente. O Afogatto de rapadura leva o produto, tipicamente cearense, junto com a mistura de café expresso e melaço de cana, além do chantilly de cachaça para o toque final. De acordo com a gerente, Alaice Feitosa, essa é uma das mais pedidas. "Muitas vezes, os clientes veem nossas postagens nas mídias sociais e já chegam procurando por algo específico. Essa é uma delas", comenta.

Além disso, ela explica como foi realizada a montagem do menu principal do Mercado do Café. "Ele foi idealizado pelas donas do lugar. Teve toda uma preparação sobre rotas do café, quais as novidades desse mercado. Atualmente, nosso cardápio é fixo, mas temos constantes acréscimos nele".

Serviço

Greta Café

Das 8h às 21h

Av. Antônio Sales, 2960, Dionísio Torres

Telefone: (85) 3085.6287

Mercado do Café

Das 7h às 22h

Rua Padre Francisco Pinto, 186, Benfica.

Telefone: (85) 3283.2419

Sablé Diamant

De terça a sábado das 8h30 às 20h. Aos domingos, a partir de 12h.

Rua José Lourenço, 1414, Aldeota.

Telefone: (85) 3051.5074