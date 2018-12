Comida do sertão nordestino é apreciada no Rio de Janeiro em bar de chef filho de cearenses

Tem coisas que salvam um dia. O aconchego do lar invadido pelo sabor de comida bem preparada muitas vezes é o ponto alto de uma rotina fadada ao total estresse e desânimo. Se, além de gostoso, o prato ainda render boas lembranças, comer torna-se uma experiência de mergulho na nossa identidade, em quem somos enquanto indivíduos com histórias a contar e memórias a reviver.

Foi unindo essas duas pontas que o chef paulistano Emerson Pedrosa, com raízes no Ceará, criou o conceito do Bar Kalango, aberto em abril do ano passado no bairro Praça da Bandeira, zona norte do Rio de Janeiro. O distrito é um famoso reduto de estabelecimentos gastronômicos apreciados pelo público carioca, com diversidade de bares e restaurantes surgidos de um movimento de valorização das comidas de boteco, no início dos anos 2000.

O que torna o Kalango diferenciado nessa atmosfera de intenso trânsito de cheiros e sabores é o contexto no qual foi gerado. Autodefinido como alguém que "nasceu dentro de um bar" - em virtude de o pai, Seu Pereira, sempre ter administrado estabelecimentos que tinham como foco a comida - Emerson inaugurou a própria casa gastronômica valendo-se dos sabores do sertão nordestino para reavivar memórias da região em território carioca.

Sonho de aipim com camarão é prova do investimento de Emerson em pratos afetuosos Foto: Eduardo Almeida

Não à toa, toda a orquestra no bar é montada tendo como foco delícias simultaneamente simples e sofisticadas, além de recheadas de memórias e afagos. A preços camaradas - o "zécutivo" sai por R$ 25 durante a semana e, aos sábados e domingos, varia de R$ 32 a R$ 45 - dá para degustar desde pratos bastante conhecidos por cá, caso de carne de sol com baião de dois, até outros com pegadas diferentes.

É o caso de ceviche de banana; sonho de aipim com camarão; e arroz de leite com paçoca de carne de sol (preparado em referência ao que o chef comia na casa da avó). Com cardápio variando diariamente, é possível apreciar também uma versão diferente do feijão-verde tradicionalmente consumido no Ceará.

"Aqui, eu cozinho em uma panelinha de barro que trouxe da cidade de Cascavel, no litoral cearense. E faço com feijão fradinho, incluindo maxixe, jerimum, bacon e linguiça, por exemplo", detalha

Entre os petiscos, há a opção por coxinha crocante com massa de milho, macaxeira na manteiga de garrafa e pastel de moqueca de banana-da-terra. No almoço, além das sugestões já mencionadas, há frango com pequi, salada com favas, arroz Maria Izabel com carne de sol e abóbora e, ainda, mugunzá com capote. Fartura garantida.

Unindo alta gastronomia e simplicidade à mesa, está o prato ceviche de banana Foto: Eduardo Almeida

Na mesa

O jeito de servir a comida também é todo afetuoso, fazendo jus ao lema que o bar possui, "Comida, sertão e afeto". Após a realização do pedido, o cozinheiro traz tudo em pratos de ágata e louças tradicionais, encurtando a distância entre passado e presente. Ao término, caso o cliente aceite, ele coa, na mesa, café fresquinho em suporte de cerâmica - item, inclusive, à venda numa espécie de lojinha do bar.

No que toca às sobremesas, merece destaque o creme de tapioca com rabanada e doce de leite. Nele, Emerson combina aspectos das cozinhas cearense e carioca - algo que apelidou de "cearoca" - resultando numa iguaria única. Não dá para comer sem fechar os olhos.

O creme de tapioca com rabanada e doce de leite é um dos mais pedidos da casa Foto: Eduardo Almeida

A reação, inclusive, é apenas uma das inúmeras que o chef presencia diante de quem passa pelo Kalango. "Já vi muita gente chorando aqui nas mesas lembrando dos gostos da infância, comentando: 'Esse feijão é a cara da minha avó. Depois que ela morreu, ninguém nunca mais comeu'", lembra.

"De fato, tem muitos netos e bisnetos de nordestinos que vieram para o Rio de Janeiro na época da seca e, desde então, nunca mais tiveram contato com a cultura local. Sempre tive vontade de fazer essa comida verdadeira", diz o chef.

Sintonia

A afirmação entra em sintonia com a opinião de Thomas Troisgros, filho do renomado cozinheiro francês Claude Troisgros e atual mestre-cuca do Restaurante Olympe. De passagem pelo Kalango quando da visita da equipe do Verso ao bar, ele comenta o que o atrai ao estabelecimento de Pedrosa.

"Adoro comida nordestina. No Kalango, tudo é super bem feito, com carinho e amor. Você sai alimentado e feliz. Só reclamo porque o Emerson não abre o bar em dias de segunda-feira", ri.

O sorriso, por sinal, é elemento-rei no semblante do proprietário do bar. A conversa finaliza, assim, com mais um afago gastronômico. "Cozinhar, pra mim, é tocar as pessoas. Se eu conseguir fazer com que minha comida toque o coração e traga uma memória afetiva, já sou um cozinheiro realizado".

Saiba Mais

Com nome remetendo ao animal símbolo da resistência no sertão - escrito com "k" em forma de homenagem a kátia barbosa, chef de pais paraibanos e sócia do empreendimento - o bar kalango é todo feito de singularidades cearenses. A começar pelos detalhes que integram o aconchegante ambiente. Descansando em estantes, estão imagens de padre cícero, um chocalho de gado e um livro intitulado "dicionário do cearês". Já nas paredes, frases como "i love forró" e "aqui tem borogodó" dividem espaço com lambe-lambes coloridos, uma das marcas registradas do estabelecimento, que geralmente rendem registros dos visitantes nas redes sociais.

Serviço

Bar Kalango. Rua São Valentim, 513, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro. Aberto de terça a domingo, a partir das 12h. Contato: (21) 2504-0088