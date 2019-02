Cogumelos produzidos em Guaramiranga conquistam diferentes paladares, de carnívoros a vegetarianos

Quem nunca sente, em algum momento, aquela vontade de comer algo mais sofisticado? Quando esse desejo aparece, certamente pizza não é a opção, apesar de ser queridinha em todas as regiões do Brasil e em grande parte do mundo.

Mas e se essa iguaria, de origem italiana, receber um toque sofisticado tradicionalmente usado na culinária dos países asiáticos? Aí sim a história vai ser diferente para os amantes de experiências gastronômicas refinadas.

Para quebrar o tabu do povo cearense em comer cogumelos frescos, um produtor de shimejis e proprietário de uma pizzaria, localizada em Guaramiranga, deixou de lado as receitas óbvias para algo bem diferente. Todas as pizzas ofertadas no cardápio servem de isca para conquistar novos consumidores do fungo, principal ingrediente do restaurante.

Pizza denominada Melaço Serrano combina mistura agridoce, levando, além de cogumelo, alho-poró e rapadura Foto: Lila Mourão

As opções são diversas e parecidas com as tradicionais, a exemplo da calabresa, marguerita, mozarela, carne do sol, mas o que chama atenção são os shimejis, que embelezam o prato com seu formato em chapéu ou em pétalas de flores em cores delicadas como a branca e a salmão. E mais, tem o sabor peculiar que se destaca.

Leveza

A leveza é outra característica inesquecível do fungo, com textura firme e macia ao mesmo tempo, é surpreendente! O aroma é brando e segue a mesma linha dos traços visuais. Outra qualidade é que os cogumelos são ricos em proteínas e agradam tanto aos carnívoros quanto aos vegetarianos, que crescem em número de adeptos.

Além disso, tem as vitaminas que melhoram o nosso sistema imunológico e, consequentemente, auxiliam no tratamento de doenças.

Outra vantagem é a baixa caloria, podendo fazer parte de dietas para quem deseja emagrecer ou manter o peso, sendo o cogumelo considerado por especialistas como um bom substituto da carne. Saborear essa iguaria, sabendo de todos os benefícios, deixa o alimento ainda mais gostoso.

Essa cultura gastronômica começou a ganhar espaço no Ceará a partir de um concurso nacional de pizzas, com tema "Sabores Regionais Brasileiros", realizado em São Paulo, no ano passado.

O evento foi um estímulo para a criação dessa combinação que, por sinal, está dando muito certo na serra de Guaramiranga.

A mistura de shimeji fresco com rapadura faz um paralelo entre o internacional e o regional, conquistando assim o paladar dos que visitam a pizzaria. Com espaço acolhedor e aconchegante, não só pelo clima frio da região, mas também pelo simpático atendimento, o local incentiva o consumo dos cogumelos frescos, ainda que com certa descrição à mesa dos brasileiros.

Tamanho da pizza servida é médio e serve seis pedaços tradicionais Foto: Régis Capibaribe

Em primeiro momento, a combinação asiática com o Nordeste pode até espantar, mas depois de passar pelo crivo do paladar, essa reação é substituída pela apreciação.

Melaço serrano é o nome da pizza com mistura diferente e agridoce. Um ingrediente marcante é o alho-poró, porém o shimeji é definitivamente a estrela principal, mesmo estando ao lado do sabor acentuado da nossa rapadura.

Após ser convencido pela experiência gastronômica, vale a pena repetir. Como a massa é fininha e o recheio leve, não dá a sensação de estômago cheio.

Mas o tamanho da pizza é médio e serve seis pedaços tradicionais. Se quiser mudar, tem a opção de crepes, também recheados com shimejis.

Os ingredientes da iguaria francesa são simples, incluindo farinha de trigo, leite e ovos. A mistura deles com o fungo faz com que a cada mordida possamos vivenciar pequenas provas da versatilidade oferecida pela natureza. Isso porque com cogumelos é possível fazer uma infinidade de pratos.

Tudo vai depender da criatividade e do conhecimento gastronômico de quem estiver cozinhando. Apesar disso, os shimejis também são usados em receitas simples.

A pizza e o crepe são bons exemplos. Esse tipo de fungo pode ser encontrado fresco, em conserva e desidratado em supermercados. É possível preparar várias receitas, tais como risotos, refogados, macarronada e lasanha.

Serviço

Pizzaria Cogumelos Guaramiranga

Rua Joaquim Alves Nogueira, 657, Centro. Guaramiranga. Contato: (85) 98865-3301/ 99754-7092