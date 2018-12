Clássico "Mulherzinhas" ganha releitura literária no ano em que completa 150 anos

Se acometido por um olhar menos cuidadoso, "As garotas Spring" pode passar despercebido nas estantes de literatura juvenil. Não deveria. A nova obra da badalada escritora americana Anna Todd - mais conhecida pela série de livros "After", iniciada em 2014 como uma fanfic publicada no site de compartilhamento de histórias Wattpad - traz uma nova visão de um clássico literário da terra do Tio Sam, conferindo-lhe fôlego num momento singular, em que o enfoque sobre personagens femininas aquece, aos poucos, o mercado editorial.

Trata-se de "Mulherzinhas", de Louisa May Alcott (1832-1888), autora que se destacou no panteão de histórias contadas para jovens pela abordagem simultaneamente simples e complexa com a qual desenvolveu sua obra-prima. "Little Women", no original, conta uma trama de conflitos e aventuras de um grupo de irmãs durante a Guerra Civil, ampliando o panorama sobre questões que estão para além do confronto bélico.

A bem da verdade, a guerra serve apenas como gatilho para ambientar as decisões, comportamentos e inspirações do quarteto familiar. O núcleo das ações se desenvolve mesmo a partir do microcosmo das relações tecidas por elas, levantando reflexões - desde a época em que foi lançado, 1868, feito notável - sobre o modo de ser mulher, suas singularidades, desafios e maneiras de ver o mundo.

Anna Todd compreende isso e revisita a publicação de modo a também contribuir com mais um tijolinho na afirmação do empoderamento feminino nas artes e na sociedade do mundo contemporâneo. Além disso, presta uma bela homenagem à história original ao lançar o livro no ano em que a trama que o inspira completa um século e meio de aniversário. No Brasil, "As garotas Spring" sai pela R&V Editoras.

Atualização

A maneira como o enredo central de "Mulherzinhas" ganha corpo no novo livro merece relevo. Sem apelar para um diálogo forçado, Todd atualiza os dramas e alegrias juvenis do século retrasado com boas pitadas de linguagem digital e flerte com a cultura pop. As redes sociais, por exemplo, são citadas em toda a extensão do exemplar, bem como programas como a série "Gossip Girl", o que deve aproximar a audiência.

O trato com os dilemas da juventude - seja na família, na escola ou nos relacionamentos amorosos - revela sensibilidade por parte da escritora, especialmente por permitir que as quatro irmãs e a mãe narrem, em primeira pessoa, os acontecimentos que vivenciam. Desta feita, avolumam-se detalhes de conversas e relatos sobre experiências das mais diversas, sob a ótica confidencial de cada uma.

O palco fica, assim, aberto para que acompanhemos narrativas de aceitação, cumplicidade, ciúmes e, sobretudo, construção da própria personalidade, num movimento de trânsito entre distintas idades e perspectivas - indo das pueris descrições de Amy à fala resignada de Jo.

A história que agrega cada um desses vieses é simples: apesar de forte, Meredyth encara com dificuldade a ausência do marido que está na guerra. Tal comportamento se reflete nas quatro filhas: Meg, a mais velha e que brevemente será a esposa de um oficial; Jo, irremediável sonhadora, com desejo de se tornar jornalista; Beth, considerada a "faz tudo" da família, o que a leva a reter as dores de todos; e a caçula Amy, atenta observadora do comportamento das irmãs.

Juntas, elas experimentarão sensações por meio da união de forças e fragilidades, demonstrando a importância das relações interpessoais. Aspectos, por sinal, sempre bem-vindos nos tempos atuais, período em que, como bem sabemos, atravessam realidades de intensa indiferença e distanciamento.

Valor

É exatamente nesse misto de emoções que reside o peso da nova empreitada de Anna Todd. Ao se debruçar sobre os dilemas da juventude - em especial a feminina - com firmeza e honestidade, a escritora potencializa olhares dos leitores sobre assuntos que merecem atenção em quaisquer faixas de idade, acenando para temáticas que, de tão abrangentes, tornam-se necessárias e atemporais.

Belo, verdadeiro e agradável, "As garotas Spring", assim, pode ser facilmente incluso na lista de presentes para este período de fim de ano, certamente garantindo à pessoa contemplada uma leitura leve, embora não descompromissada: conecta-se, de forma efetiva, com as questões de ontem ainda tão pungentes no hoje.

As garotas Spring

Anna Todd

Tradução: Edmundo Barreiros

V&R Editoras

2018, 416 páginas

R$ 44,90/ R$ 24,50 (e-book)