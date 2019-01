Cirurgia plástica: conheça os protocolos de rápida recuperação

Seja por exigência ao concorrer uma vaga de emprego ou simplesmente para ficar bem na self. O fato é que a valorização da imagem é uma das principais justificativas do aumento na busca de recursos capazes de melhorar o visual estético de homens e mulheres.

A sazonalidade existe do fim de novembro até fevereiro e do fim de maio a julho. Segundo o cirurgião plástico Erik Nery, este ano o período é mais longo, considerando que o Carnaval acontece em março.

Essa janela atemporal possibilita a programação de acordo com a complexidade da cirurgia. A recuperação geralmente varia de 7 a 30 dias. "Portanto, o quanto antes a pessoa se programar, mais tempo ela terá para se recompor".

As cirurgias de pequeno porte com recuperação até o Carnaval são as mais procuradas. Entre as escolhidas pelo público feminino estão implante mamário, pequena lipoaspiração, otoplastia e a rinoplastia. Todos com recuperação entre 7 a 15 dias.

Não cirúrgicos

No topo da lista estão os procedimentos faciais menos invasivos, a exemplo dos peelings, botox, preenchimentos com ácido hialurônico ou sculptra. Nesses casos, a recuperação é tranquila. "Se surgir hematomas ou equimoses, o sol deve ser evitado. As drenagens, massagens, compressas mornas e de gelo ajudam a eliminar os hematomas.

Outro método em alta, proposto para o rejuvenescimento facial, são os modeladores de colágeno. As substâncias de ácido polilático substituem os fios russos. "A nova tecnologia provoca a formação de colágeno e durabilidade de até 25 meses", revela o cirurgião.

Grande porte

As cirurgias combinadas de mama, abdômen e lipo precisam de um repouso maior, que varia de 21 a 30 dias. Nessa condição, é necessário que a paciente esteja apta do ponto de vista clínico. A avaliação é fundamental e deve ser bem estudada para que os riscos sejam os mínimos possíveis.

Para realizar uma cirurgia combinada, Dr. Erik recomenda, além, dos exames costumeiros, um planejamento alimentar, controle nutricional e análise psíquica da paciente. Caso a pessoa tenha algum problema psicológico ou ocorra qualquer trauma cirúrgico, pode alavancar estados depressivos. Por isso, o acompanhamento profissional é fundamental.

A cirurgia não é uma receita de bolo. É uma alfaiataria exclusiva, cada um tem o seu ajuste, necessidades, desejos e intenções. Por isso, todos esses cuidados são necessários para um planejamento adequado, individualizado e para que a cirurgia seja bem executada".

Pós-cirúrgico

Na recuperação é necessário aplicação de drenagens linfáticas e a presença de um enfermeiro para trocar os curativos. Após a retirada dos pontos, evitar exposição solar, sal demasiado para não reter líquido, manter alimentação saudável, incluindo frutas, verduras, legumes e boa hidratação.

"O pós-operatório requer paciência, pois se submeter a uma cirurgia plástica não é como cortar o cabelo. O procedimento exige um período de recuperação, e esse tempo é fundamental que seja obedecido. O resultado final é longo e depende da resposta do organismo de cada um", alerta Dr. Erik Nery.