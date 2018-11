Chefs famosos materializam suas receitas em livros cheios de arte

Prazer da leitura, junto às belas imagens de pratos culinários, tem sido a receita certa para os cozinheiros que também dividem o seu talento em programas de televisão. O contato com o público se amplia. Mesmo com a rapidez e a praticidade da internet, a tradição dos livros de culinária vem se conservando, e há quem prefira manter sua coleção em papel na hora de colocar em prática o prazer de cozinhar.

São estilos e receitas para todos os gostos, preços e paladares. Podemos dizer que Ana Maria Braga, mesmo não sendo cozinheira profissional, é a pioneira no segmento.

A apresentadora, que já está há mais de 25 anos na TV, lançou diversos livros de culinária, onde podemos citar as edições "As melhores receitas do Mais Você" e "Mais Você 10 anos", os quais apresentam os pratos preferidos do programa, que já é tradição matinal.

Em seu "Receitas Deliciosas de Edu Guedes", o chef de cozinha, que ficou conhecido na telinha em 1997, mostra opções práticas e saborosas. Com 84 opções, Edu divide com o público entradas, acompanhamentos, pratos principais, tortas e sobremesas, e até o tradicional arroz e feijão. O chef também lançou o "Sabores do Mundo", inspirado em diferentes receitas que aprendeu em suas inúmeras viagens por diversos países.

Simples e sofisticada

O canal de televisão por assinatura GNT é um verdadeiro celeiro da opções que podemos citar. Para quem procura manter uma alimentação consciente, Bela Gil apresenta, além do programa de TV e o canal no youtube, o livro "Bela Cozinha". Em três edições, a culinarista traz receitas veganas como opções de pratos saudáveis e gostosos.

O carisma e o talento de Rodrigo Hilbert na cozinha lhe renderam o programa "Tempero de Família". E no caso dele não foi diferente. Com dois volumes do livro intitulado "As deliciosas receitas do Tempero de Família", seus pratos trazem a ideia de que a momento de preparo do alimento deve ser alegre, criando comidas que trazem conforto para os olhos e para o estômago, sempre com produtos simples e acessíveis, lembrando o que é feito na casa de avó.

Rita Lobo é responsável pela criação de sete livros de culinária, onde podemos citar o "Pitadas da Rita", "O Que Tem na Geladeira?", "Comida de Bebê" e "Cozinha Prática". As obras da chef apresentam para o público receitas desde jantares rápidos a introdução alimentar para bebês. Além dos livros, Rita possui uma coleção com diversas louças para a cozinha.

Internacional

Desde 2010, o francês Claude Troisgo traz para a televisão o segredo de suas receitas. O programa "Que Marravilha" rendeu dois livros, ambos com o intuito de transformar quem não tem nenhum talento para a cozinha em um especialista no assunto.

