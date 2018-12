Chefs apresentam sugestões de ceias natalinas com variação de ingredientes da cozinha regional

Runir os amigos para o jantar de Natal é uma das principais tradições mantidas pelas famílias do mundo inteiro. No entanto, definir o cardápio é algo tão delicado quanto preparar a festa e organizar a troca de presentes. O motivo é simples, além das restrições alimentares, o paladar dos convidados também deve ser levado em consideração na hora da escolha dos ingredientes.

Para os nordestinos que apreciam uma mesa farta para compartilhar com a família e os amigos, especialistas apresentam algumas propostas regionais de forma econômica, prática, com estilo e original.

A sugestão da professora de gastronomia Regina Zago, 65 anos, foi composta com o chester como prato principal, acompanhado de arroz branco com carne de sol e castanha de caju, além da farofa crua de flocão. Como entrada, ela apresentou tigelinhas de feijão verde, coberto por finas fatias de queijo coalho, com um toque de coentro, podendo ser servidas antes e durante a festa.

Entradinha de caldo de feijão verde, pode ser servida durante toda a festa Natinho Rodrigues

Mais rápida de preparar do que o jantar, Regina sugere uma criativa e saborosa sobremesa: sorvete de cajá, comprado no supermercado, e servido na massa folheada. As tirinhas de queijo, também utilizadas no feijão verde e o melaço, aplicado sobre o chester, deram um toque especial ao sabor do sorvete. "Essa sobremesa combina com o clima da festa e o da estação", explica Regina Zago.

O sorvete de cajá com cobertura de finas fatias de queijo e melaço de cana de açúcar Natinho Rodrigues

A variedade de frutas, verduras e legumes utilizadas na tradicional culinária regional também valoriza a ceia vegana. A proposta acessível e de baixo teor calórico foi desenvolvida pela nutricionista e chef de cozinha Ariadna Mendes, 58 anos, que sugere pastéis recheados de calabresa vegana, feita de soja e preparada com temperos secos. A massa leva apenas trigo e sal.

Ainda como sugestão de entrada, Ariadna propõe uma salada de manga acrescida com grão-de-bico, repolho, alface, tomate e cebola. "É uma opção leve e fresca feita com ingredientes superfáceis de encontrar nos supermercados, feiras ou mercadinhos", diz a chef.

Prato principal

O destaque da ceia vegana é a moqueca de carne de caju. O prato é temperado com leite de coco, cebola, tomate, pimentão e azeite de dendê. "Ou seja, todos os ingredientes que cabem em uma moqueca tradicional, sem deixar nada a desejar na apresentação e, especial no sabor", ressalta Ariadna.

Moqueca de caju é o prato principal da ceia Natinho Rodrigues

Como acompanhamento da moqueca, a nutricionista sugere baião-de-dois, o prato mais requisitado da cozinha regional. Feito com feijão-verde, o diferencial da refeição está no creme de castanha de caju. "Este creme é bastante utilizado na culinária vegana, como base de sabores, tanto nos pratos salgados quanto nos doces".

Para coroar, a ceia feita por Ariadna, a farofa de farinha de mandioca com alho e cebola que fará a felicidade dos nordestinos, em especial veganos.

Opção de sobremesa: Brigadeiro artesanal com castanha de caju Natinho Rodrigues

O jantar será encerrado com os chocolates meio-amargo, produzidos artesanalmente, com crocante de castanha de caju. Segundo a chef, para quem aprecia os ingredientes, independentemente de ser vegano ou não, ficará satisfeito com o sabor. "Essa ceia é para todos se alimentarem bem no Natal. É um jantar para ninguém botar defeito", convida a nutricionista Ariadna Mendes.

Serviço:

Chef Regina Zago

Contato: (85) 988936696

Pachamama Cultural

Rua Barão do Rio Branco, 2734

Aberto: de terça a sabado

Horários: da 19h às 11h

+55 85 998102734

cultural.pacha@gmail.com