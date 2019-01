Chapada dos Veadeiros é paraíso natural em Goiás; confira roteiro turístico

Conhecer a si mesmo é algo que cada ser humano faz sem se dar conta. Um passeio pela ruela do bairro de infância, enquanto a biqueira da casa vizinha derrama saudade, pode fazer a sensação pueril chegar mais rápido. Ou quem sabe uma viagem a um povoado distante no cerrado brasileiro faça perceber que o espírito aventureiro corre pelas veias e sobressalta o coração. Foi assim no passeio-memória à Chapada dos Veadeiros.

Tudo começa em Brasília. Embora o destino seja em outro estado, do aeroporto internacional da Capital Federal ao município de Alto Paraíso de Goiás - um dos que dão morada à Chapada dos Veadeiros -, são cerca de 230 Km. Do próprio aeroporto, a melhor forma para chegar ao paraíso goiano é alugar um carro. A alternativa ajuda tanto na ida ao lugar quanto na movimentação entre as cidades que compõem a Chapada.

Já no Parque Nacional, é possível descobrir o Salto do Rio Preto. Fotos: Cadu Freitas e Marcelo Monteiro

Já no primeiro dia, dependendo do horário de chegada em Alto Paraíso, é possível realizar algum passeio. Com o tênis no pé, sunga no corpo e a mochila recheada de alimentos e água, qualquer passeio é viável. Mas, não se engane, água, comida e tênis é o tripé básico. Sem eles, os caminhos ficam mais difíceis e as consequências podem atrapalhar o restante da viagem. Disposição é a palavra-chave e, sem ela, é melhor escolher outro destino.

Da trilha com o sol a pique à água gelada das incontáveis cachoeiras da região, há muito mais do que passeios naturais. Os quilômetros percorridos em busca da beleza goiana são, no mínimo, tortuosos. Sobe, desce, pula, abaixa aqui, ali, segura na corda, cuidado com a pedra... Qualquer caminho realizado é recompensado com a visão e com o tato. Como se cada pedaço daquele paraíso estivesse fincado na retina.

Primeira experiência

A poucos quilômetros da pousada que escolhemos, no centro do município de Alto Paraíso, Loquinhas foi a água mais gelada - de longe - e a primeira escolha. Com R$ 30 no bolso, é possível conhecer a cachoeira e os poços formados pela descida da água que dela cai. Praticamente todos os passeios da Chapada dos Veadeiros são pagos, especialmente por estarem localizados no território de fazendas e sítios privados. Os preços variam de R$ 30 a R$ 50, dependendo da quantidade de atrações disponíveis no local.

Sair cedo e tomar um café da manhã reforçado são as melhores dicas para conseguir aproveitar o dia e aguentar os trajetos a pé. No segundo e terceiro dias, conhecemos o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica no distrito de São Jorge, a 40 Km de Alto Paraíso, cujas trilhas são as mais bem sinalizadas. Vermelho, amarelo, azul ou laranja. Cada um leva a experiências diferentes.

Chapada dos Veadeiros tem diversas opções de passeios em contato com a natureza Fotos: Cadu Freitas e Marcelo Monteiro

Pela trilha vermelha, é possível sentir a Cachoeira das Cariocas e observar os cânions; na amarela, os saltos do Rio Preto, o Carrossel e as Corredeiras; na azul, a trilha da Seriema; e na laranja, a Travessia das Sete Quedas, que pode durar mais de um dia. Em razão do tempo e da vontade de descobrir outros locais, optamos pelas duas primeiras, em dias distintos.

Ouvir o barulho da Cachoeira das Cariocas enquanto a distância vai diminuindo é como ter a sensação de que, em poucos instantes, algo incrível vai estar bem à sua frente. Subidas e descidas depois, a decisão é única: cair na água e sentir a força da cachoeira deslizando pela cabeça. De lá, são poucos quilômetros em direção aos cânions. Entre os meses de setembro e janeiro, porém, apenas um fica acessível aos turistas, pois, em razão das chuvas, a quantidade de trombas d'água aumenta na região.

Trilhas e mais trilhas

Além do Parque Nacional, o Vale da Lua se apresenta como um excelente destino, especialmente por ter características diferentes das demais cachoeiras conhecidas. O piso descontinuado e o líquido azul, que parece ter cunhado as fendas do lugar, formam uma paisagem de beleza interestelar. Dentro da mente, é possível viajar pelo universo em poucos instantes. Ainda no distrito de São Jorge, há as cachoeiras Almécegas I e II - ambas dentro da fazenda São Bento - com trilhas bem curtas e pouco tortuosas. Cada uma, porém, apresenta uma beleza à parte.

Preservação e encanto alinhados para um bem comum: o respeito à natureza. É dessa forma que se cuida, até hoje, da tão aclamada cachoeira Santa Bárbara, cuja coloração aquífera dificilmente não é confundida com um presente divino. Lá, a comunidade quilombola dos Kalunga realiza a visita ao lado de guias da própria aldeia, que relatam a descoberta do local e como ela ainda se mantém um patrimônio natural.

COMO CHEGAR À CHAPADA DOS VEADEIROS:

Há diversos voos diários saindo do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, em direção ao Aeroporto Internacional de Brasília. Embora seja em outro Estado, a Chapada fica a cerca de 230 Km da Capital Federal e a pouco mais de 400 Km de Goiânia. Chegando ao aeroporto, há duas saídas de ônibus, uma pela manhã e outra pela noite em direção a Alto Paraíso de Goiás (cidade-sede da Chapada). Existe ainda a possibilidade de alugar um carro no próprio aeroporto, o que proporcionará mobilidade aos diversos passeios e facilitará o deslocamento entre as cidades.

Couros

Como o melhor sempre fica para o fim, o último dia no paraíso mais alto foi o de maior aventura. O passeio à Catarata dos Couros, normalmente, requer a presença de um guia, isso porque a trilha não é sinalizada e precisa de algumas indicações profissionais. Contudo, depois de quatro dias desvendando espaços novos - e já sem condições de pagar R$ 150 por um auxílio profissional - decidimos ir. Após um trajeto curto, chegamos a uma entrada mal sinalizada e dirigimos por cerca de 30 minutos por- uma estrada de terra relativamente conservada. A indicação da chegada era dada por um mapa online que guiou praticamente todos os destinos da viagem.

Catarata dos Couros Fotos: Cadu Freitas e Marcelo Monteiro

A Catarata dos Couros, de início, já mostra a que veio. Ela é dividida por quatro partes principais: a cachoeira da Muralha, a de São Vicente (também conhecida por Almécegas 1000), a do Parafuso e o Mirante do Abismo. Cada uma dispõe de uma beleza à parte e dificuldades relativas para se alcançar as quedas d'água. Como fomos em um período de cheia, o Rio dos Couros caía fortemente em cada pedaço da muralha, bem como se complementava nas demais. Na descida para as outras partes da Catarata, vimos as duas outras cachoeiras e fizemos o percurso mais complicado e perigoso da viagem (o do Mirante do Abismo). A vista, porém, é a que vale por todo o passeio.

No fim das contas, não há erro: se aventurar na Chapada dos Veadeiros é um caminho sem volta. Excita a vontade de descobrir o novo e ensina a preservar a natureza e as comunidades que formam o paraíso goiano. A primeira vez vai ficar na mente por muitos e muitos anos (se algum dia eu vier a esquecer, claro), mas a vontade de voltar e experimentar cada pedacinho do desconhecido surgiu desde que o relógio começou a denunciar o caminho de volta. Mas, tem essa não. A segunda vez será ainda melhor.