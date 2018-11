Celebrantes conduzem casamentos fora do tradicional

Um momento especial, único, pra ficar na memória. É assim que muitos namorados idealizam o dia de seus casamentos. Porém, cada vez mais pessoas procuram enlaces fora do habitual. É nessa hora que entra o celebrante, pessoa responsável por conduzir uma cerimônia, digamos, mais informal e próxima da história do casal.

Essa foi a escolha da Márcia Peixoto e do Marceu Santos. "O Marceu já tinha casado no religioso e eu sonhava com um casamento que fosse a nossa cara. Hoje sempre que lembro me emociono. Foi mais do que eu imaginei", conta Márcia.

Naira Oliveira, responsável por conduzir a cerimônia, entrou nesse mercado por acaso. Foi sentindo na pele a necessidade de um profissional como esse que decidiu agir.

"Eu trabalhei por anos na área de comércio exterior. Mas quando eu fui casar tive muitas dificuldades, porque achava tudo muito automático e nada personalizado. Foi aí que eu percebi uma necessidade nesse mercado e decidi fazer a minha parte", relembra. Hoje ela trabalha exclusivamente como celebrante e se sente realizada com essa escolha.

Família

Já com Luís Paulo Machado o negócio foi mais prático. Ele é tio do Adriano Escobar e nunca pensou em realizar uma cerimônia na vida, mas recebeu com muito carinho o convite de conduzir a união de Adriano com Samantha Rocha. "Eu acompanhei desde muito cedo esses dois. O Adriano é como um filho pra mim. Foi grande alegria celebrar esse casamento", comenta.

Jaqueline Montenegro tem proposta espiritualizada

Espiritualizada

De profissional, a alguém da família, ou mesmo uma professora de colégio. O Luciano Bonfim, que hoje é casado com a Joana Bahia, decidiu contratar a Jaqueline Montenegro, sua catequista, como celebrante. "Eu sempre adorei a tia Jaque. Levei essa ideia pra minha esposa e ela topou na hora. Ainda mais porque ela tem uma cerimônia mais espiritualizada. E como fomos criados na religião católica, caiu como uma luva", reforça.