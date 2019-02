Cearenses realizam campanha para desfilar na Paraíso do Tuiuti em 2019

Três senhores que viam o tempo passar nos bancos da Praça do Ferreira, numa manhã qualquer de quarta-feira, nunca tinham ouvido falar do tal Bode Ioiô. Se fosse há uns 90 anos, Francisco Fabiano, 64, Jurandir Alexandre, 64, e Hugo Soares, 73, provavelmente seriam grandes amigos do caprino. Isso porque, naquele tempo, Ioiô não passava despercebido entre os transeuntes do Centro de Fortaleza. Tinha carisma suficiente até para ser eleito vereador da Capital.

História como essa, o carioca Francisco Fabiano só conhecia a do Macaco Tião. Há quatro anos morando no Ceará à espera de um transplante, ele achou curioso que por aqui houvesse uma situação como no Rio, quando um chimpanzé recebeu 400 mil votos para ser prefeito, em 1988. E se divertiu ao ver o educador patrimonial Gerson Linhares e o mascote cearense que sempre lhe acompanha aproximando-se da Coluna da Hora.

Bodinho cumprimenta Hugo, ao lado de Francisco e Jurandir, na Praça do Ferreira Foto: Roberta Souza

"O que é aquilo? É um burro chifrudo?", perguntou, entre risos, uma mulher que passava com um saco nas costas. O personagem Bodinho, que imita o animal símbolo de protesto político no Ceará, circula desde 2005 pela cidade por meio do projeto "Fortaleza a Pé". O tour que ele faz com Gerson, contando sobre a origem do povo fortalezense em visita às ruas e avenidas históricas da Capital, atraiu a atenção do carnavalesco da Tuiuti Jack Vasconcelos. E isso rendeu um convite aos dois para desfilar na Sapucaí em 2019.

A gente faz um trabalho muito sério na cidade. Essa é a mensagem que queremos passar também no Carnaval: que os nossos gestores, principalmente os que fazem as leis, nossos vereadores e deputados, saibam que a história da cidade de Fortaleza precisa ser melhor vista, que os museus precisam ser mais valorizados; e que possamos ter campanhas de educação patrimonial nas escolas públicas, principalmente", evidencia Gerson Linhares.

Campanha

Sobre o desfile, os educadores têm poucos detalhes e, mesmo o que eles sabem, ainda pode mudar. O mistério visa o impacto na plateia e nos jurados quando a Tuiuti entrar na avenida. "O que eu tô sabendo é que o bode vai desfilar num carro sozinho e eu, como educador patrimonial, vou num outro carro juntamente com outras pessoas que representam a cultura de Fortaleza. Isso foi o que ouvi falar, mas não sei se vão mudar", adianta Gerson.

Além deles, a Escola confirmou a participação do ator Silvero Pereira, do artista plástico Ciro Alencar, da atual Miss Brasil Gay, Yakira Queiroz e do presidente do Bloco dos Bodes, Paulo Sérgio Rodrigues. É possível, portanto, que esse grupo de cearenses integre um dos carros alegóricos em conjunto.

O desafio de Gerson e do companheiro Bodinho, porém, é conseguir custear a ida e a hospedagem no Rio de Janeiro no período do Carnaval. E, para isso, os dois estão apostando em diferentes frentes. A primeira delas é uma parceria com a Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (Setfor), que está indicando possíveis patrocinadores para eles. Além disso, os educadores também estão desenvolvendo ações independentes. Um cordel sobre a história do Bode Ioiô na Fortaleza do início do século XX, por exemplo, deve ser lançado ainda em fevereiro por Gerson, com o mesmo propósito de arrecadação financeira. A ideia é que parte da tiragem vá com eles para o Rio.

No Museu do Ceará, Bodinho encontra o Bode Ioiô original e taxidermizado Foto: Roberta Souza

Todos os sábados, quando realizam o passeio no trenzinho da história saindo do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), eles levam consigo algumas edições de um álbum de figurinhas com os principais pontos históricos de Fortaleza. O valor de $20 por álbum está sendo revertido para a viagem dos dois nesses meses que antecedem o Carnaval. Depois que esse período passar, eles retomam um trabalho que vêm fazendo há dois anos: a cada cinco álbuns vendidos, um é doado para escolas públicas da Capital.

Bodinho, o mascote, demonstra muita felicidade e entusiasmo com esse trabalho.

É muito gratificante, porque estou apresentando para o futuro da cidade, para as crianças, que existe um passado que elas têm que conhecer", evidencia.

Se tivesse sido eleito vereador, ele já tinha na ponta da caneta a principal política de investimento: educação. "Todas as crianças tinham que estudar, elas não poderiam ficar na rua só brincando, tinha que ter a hora do estudo. É importante estudar, criançada!", lembra, com o ritmo no pé e a língua afiada para cantar o samba-enredo autobiográfico na Sapucaí.