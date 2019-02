Carnaval de Fortaleza aposta em atração tradicional do Recife

As ruas já estão cheias e o calor humano circula, imperioso, por entre canções, fantasias e amores. Aquecida pelo clima de Pré-Carnaval, a capital alencarina está cada vez mais perto de abrir as portas para os cinco dias oficiais de folia, iniciados a partir do dia 1 de março.

Bloco-afro de Salvador, o Olodum fará a festa no dia 2 de março, no Aterro da Praia de Iracema Foto: Helene Santos

Em coletiva realizada na última sexta-feira (15), a Prefeitura de Fortaleza divulgou a programação oficial do ciclo carnavalesco deste ano, que terá como tema "Liberdade que faz brilhar nossa alegria". Tia Simoa, referência na luta pela liberdade do povo negro cearense, e Arnaud Silvério, um dos fundadores da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Estado do Ceará (Acecce), serão os homenageados da festa.

Distribuído em sete polos - dois a menos que o Pré-Carnaval - o evento reúne nomes de peso do cenário musical local e nacional. Os destaques vão para o bloco-afro de Salvador, Olodum, que encerrou o Pré-Carnaval fortalezense em 2015; o cantor e compositor carioca Diogo Nogueira, cujos dez anos de carreira foram comemorados em maio do ano passado por aqui; e a banda pernambucana Nação Zumbi, que em janeiro de 2017 celebrou as duas décadas do disco "Afrociberdelia", com show na Praça Verde do Dragão do Mar.

Diogo Nogueira se apresenta no dia 4 de março, no Aterro da Praia de Iracema Foto: Rafael Silva

Sorte nossa termos este último grupo em nossa programação, vale ressaltar. O próprio Carnaval de Pernambuco ainda não o incluiu entre as atrações deste ano, motivo pelo qual vários artistas e agremiações se pronunciaram nas redes sociais. O escritor e jornalista Xico Sá, por exemplo, publicou:

"Carnaval do Recife sem Nação Zumbi é um 'malassombro' que não se justifica com nenhuma desculpa oficial ou oficialesca".

Diversidade

Priorizando diferentes sonoridades e espaços, o roteiro da festa justifica o aumento da adesão de brincantes que, nos últimos anos, permanecem ou estão de visita na Capital.

Único polo a iniciar as atividades na sexta-feira (1), o Aterro da Praia de Iracema receberá, além dos destaques já mencionados, o Bloco das Travestidas, Superbanda e SambaDelas.

Atração local, Superbanda se apresenta no Aterro da Praia de Iracema e no Mercado dos Pinhões

No Benfica, Luxo da Aldeia, Orquestra Solar de Tambores e Calé Alencar são alguns a promover a alegria dos brincantes; no Mercado dos Pinhões, o Bloco Sandijunio e a banda Casa Mar devem animar a turma.

A Banda Fortaleza Folia é a principal atração do Mercado da Aerolândia, assim como Num Ispaia Senão Ienche, na Mocinha. Já no Passeio Público, os grupos Aquarela e Pacote de Biscoito são os que ganham maior relevo.

Na Avenida Domingos Olímpio, o valor à tradição segue forte, com a apresentação dos Maracutus Solar, Rei Zumbi, Nação Palmares, entre outros, além de Cordões, Afoxés e Escolas de Samba.

Benfica e Aterro da Praia de Iracema, em diferentes dias, recebem Os Alfazemas (CE) Foto: Fernanda Sayuri

Participante do Carnaval da cidade desde 2013, o publicitário Levir Melo se animou ao saber da presença de Diogo Nogueira, artista que acompanha frequentemente.

Já o piauiense Iago Avelino vivenciará pela segunda vez nossa alegria, festejando a pulsação da cidade.

"Já vou garantir minha fantasia", adianta. "Moro aqui há dois anos e admiro muito a cultura dos cortejos".

Que comece, então!

Programação

- Aterro da Praia de Iracema

Sexta-feira (1/3), das 17h às 0h, com GhettoRoots, Jord Guedes, Bloco Geração Coca-Cola e Bloco das Travestidas.

Sábado (2/3), das 17h às 0h, com Zé Paulo, Robson Moraes, Orquestra Solar de Tambores e Olodum.

Domingo (3/3), das 17h às 0h, com Casa Maré, Superbanda, Bloco Luxo da Aldeia, Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas.

Segunda-feira (4/3), das 17h às 0h, com SambaDelas, Mel Mattos, Carla Cristina e Diogo Nogueira.

Terça-feira (5/3), das 17h às 0h, com Bloco Café Preto, Renno, Troça Elétrica com Nação Zumbi, Academia da Berlinda e Orquestra de Frevo Henrique Dias.

- Benfica

Sábado (2/3), das 9h às 17h, com Banda Pacote de Biscoito (Infantil), Coletivo Raízes do Griô, Duas Doses de Música e os Tira Gostos, Yane Caracas e Luxo da Aldeia.

Domingo (3/3), das 9h às 17h, com Banda Aquarela (Infantil), Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria, Devotos de São Benedito, Projeto Brincar de Maracatu – Maracatu Solar e Geração Coca-Cola.

Segunda (4/3), das 9h às 22h, com Banda Pacote de Biscoito (Infantil), Alê Eloi, Jord Guedes, Luxo da Aldeia / Projeto Tambores Ancestrais na Noite Escura – Orquestra Solar de Tambores.

Terça-feira (5/3), das 9h às 17h, com Banda Aquarela (Infantil), Calé Alencar, Projeto Brincar de Maracatu – Maracatu Solar, Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas.

- Domingos Olímpio

Sábado (2/3), a partir de 18h30, com Maracatus Solar, Nação Axé de Oxóssi, Nação Palmares, Rei Zumbi, Nação Fortaleza, Filhos de Iemanjá, Pindoba e Kizomba e Bloco Luxo da Aldeia.

Domingo (3/3), a partir de 17h, com Blocos Adeus Amélia e Papelão, Maracatus Nação Baobab, Nação Pici, Vozes da África, Rei de Paus, Nação Iracema e Az de Ouro e Renato Black e Banda.

Segunda-feira (4/3), a partir de 17h30, com Cordões As Bruxas, Princesa no Frevo e Vampiros da Princesa, Blocos Doido É Tu, Garotos do Benfica, Turma do Mamão, Unidos da Vila, Amigos do Zé, Balakubaku Folia, Prova de Fogo e Império Da Vila e cantora Jord Guedes.

Terça-feira (5/3), a partir de 17h, com Afoxés Oxum Odolá, Acabaca, Obá Sá Rewá, Omorisá Odé e Filhos de Oyá, Escolas de Samba Tradição da Bela Vista, Unidos do Acaracuzinho, Imperadores da Parquelândia, Girassol de Iracema, Império Ideal, Barão Folia, Colibri e Corte No Samba.

- Mercado dos Pinhões

Sábado (2/3), das 18 às 22h, com Átila Lopes e Banda Severina Brown e Bloco Café Preto

Domingo (3/3), das 18 às 22h, com Bloco Sandijunio e Jord Guedes

Segunda-feira (4/3), das 18 às 22h, com Farra Dusbons e Geração Coca-Cola

Terça-feira (5/3), das 18 às 22h, com Casa Maré e Superbanda

- Mercado da Aerolândia

Sábado a segunda-feira (2 a 4/3), das 17h às 20h, com Banda Fortaleza Folia

Terça-feira (5/3), das 16h às 20h, com Banda Aquarela (infantil) e Banda Fortaleza Folia

- Mocinha

Sábado a terça-feira (2 a 5/3), das 18h às 22h, com Num Ispaia Senão Ienche

- Passeio Público

Sábado (2/3), das 9h30 às 12h, com Banda Aquarela

Domingo (3/3), das 9h30 às 12h, com Banda Pacote de Biscoito

Segunda-feira (4/3), das 9h30 às 12h, com Banda Aquarela

Terça-feira (5/3), das 9h30 às 12h, com Banda Pacote de Biscoito