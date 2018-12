Cantores celebram o legado de Fagner nesta quarta-feira (5) com o projeto "Histórias das canções"

Quantas músicas podemos chamar de abrigo? Já na década de 1950, quando iniciou a trajetória de pavimentar seu nome no cenário artístico cearense, Raimundo Fagner responde à pergunta de modo singular, interpretando composições capazes de transgredir a barreira do tempo e alcançar diferentes épocas e públicos, deixando com que se tornem lar, morada bonita de afeto.

Da canção-homenagem "Mucuripe" à saudosa "Asa Partida", passando por "Cavalo de ferro" e "Canteiros", o trabalho que o músico faz é de total sintonia com os sentimentos de todo dia. Perdas, alegrias, saudades, memórias, tudo cabe em um caldeirão poético que invade os palcos, se esparrama pelos ouvidos e promove revisitas por parte de vários projetos, dentro e fora do Ceará.

Um deles ganha mais uma edição nesta quarta-feira (5), às 20h, no Teatro São José. Trata-se de "Histórias das canções", espetáculo que contempla o repertório de Fagner por meio de vozes da nova geração de músicos da terra. No time, estão Camila Marieta, César Júnior, Giovana Bezerra, Jeff Pereira, Lorena Nunes, Nayra Costa e Roberta Fiúza.

Jeff Pereira também integra time de cantores que homenagearão Fagner Foto: Divulgação

Entre as canções que Nayra Costa interpreta, está "Cavalo Ferro" Foto: Divulgação

Formato

Após passar pelo Dragão do Mar - onde aconteceu a primeira edição, no ano passado - e pelo Teatro RioMar, a montagem chega ao novo tablado comemorando o positivo retorno de público.

Conforme Gisele Bezerra, diretora geral do show juntamente a Adriana Gomes, isso se deve ao formato. "Não é apenas uma apresentação musical. Há uma interação também com o audiovisual, por meio da exibição de depoimentos de admiradores do trabalho dele, e todo um esforço em figurino e iluminação, além do trabalho de interpretação", destaca a profissional.

Nesse sentido, merece atenção também a presença do poeta Rafael Brito, com o personagem "Bordador de Histórias". Entre uma música e outra, ele solta um repente para a plateia com uma narrativa inspirada na estrada de Fagner. No fim das contas, toda a noite é de encontro com a versatilidade do artista por meio da presença de nomes do cenário contemporâneo do Estado, que interpretam 23 canções.

Roberta Fiúza sublinha o sentimento ao participar do projeto. "Me sinto mais honrada do que nunca em poder interpretar as músicas, já que é um repertório da vida. Eu escutava 'Deslizes' em casa e é uma alegria saber que essa apresentação está chegando ao público de uma forma tão bonita", comemora.

Ainda no primeiro semestre do próximo ano, "Histórias das canções" jogará luz sobre o trabalho de Roberto Carlos.

Serviço

Espetáculo “Histórias das canções - Raimundo Fagner”. Hoje (5), às 20h, no Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) ou 2kg de alimentos não-perecíveis. Contato: (85) 3105-1392