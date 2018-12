Campanha "Eu Te Dedico", lançada pelo Verso, incentiva declaração de amor aos livros

Leia carta preparada pelo Verso para a Campanha:

Fortaleza, 15 de dezembro de 2018.

Queridos leitoras e leitores do Verso,

os tempos não estão favoráveis aos livros no Brasil. A tendência vem sendo observada desde o fim de 2015, quando uma das mais respeitadas casas de publicação nacional, a Cosac Naify, fechou as portas após quase duas décadas de um destacado trabalho no segmento. A comoção, como imaginava-se, foi geral. E já sinalizava duros golpes pela frente em outros redutos do livro no País.

Recentemente, foi a vez de a crise chegar às grandes livrarias. Em outubro, a Cultura apresentou pedido de recuperação judicial, resultado de crescente endividamento e confrontada com o aumento das vendas pela internet. A rede Saraiva, por sua vez, igualmente passa por uma reformulação, tendo fechado várias lojas.

O desolador cenário repercute na extensa cadeia produtiva do livro, atingindo, além de editoras e livrarias, escritores, livreiros, distribuidores, bibliotecas... A fila é extensa. Felizmente, iniciativas de circulação de literatura estão ganhando destaque neste fim de ano, sobretudo pela mensagem escrita pelo editor Luiz Schwarcz, presidente da Companhia das Letras. Você chegou a ler? Lá, ele destaca que “sem querer julgar publicamente erros de terceiros, mas disposto a uma honesta autocrítica da categoria em geral, escrevo mais esta carta aberta para pedir que todos nós procuremos soluções criativas e idealistas neste momento”.

É o que estamos tentando fazer neste momento. Propomos seu apoio para fazer a campanha “Eu Te Dedico”, de nossa autoria, nascer, crescer e gerar frutos. Afinal, por que não entregar nas mãos da pessoa preferida um exemplar de uma obra querida ou declarar-se às histórias que ama? Já pensou nisso?

Nestas páginas, você vê o quanto tem gente disposta a se declarar para aquilo que reconhece como recanto sagrado. Nomes importantes do cenário cultural cearense escreveram cartas de amor aos livros especialmente para esta ocasião. A premiada escritora Ana Miranda; a cantora e compositora Lorena Nunes, com grande apreço e contato com obras; a atriz Silvianne Lima, do grupo teatral Pavilhão da Magnólia, igualmente apaixonada por literatura; e Gilson Franco, professor que desenvolve projetos de valorização da leitura com crianças e adolescentes na periferia de Fortaleza.

Sinta-se convidada e convidado a entrar também nessa ciranda de amor aos livros. Envie, até o dia 25 de dezembro e com a tag “Eu Te Dedico”, um vídeo fazendo uma declaração à sua obra literária favorita para o WhatsApp do Sistema Verdes Mares. O número é (85) 98887-5065. Na edição do dia 29 de dezembro, publicaremos o perfil de três pessoas selecionadas pela nossa equipe, com as declarações mais criativas. Esperamos que faça um bom trabalho.



Um grande abraço,

Equipe do caderno Verso

Leia as cartas dos artistas grafadas com suas próprias letras:

