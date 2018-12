Brigadeiro cearense é eleito o melhor do Brasil

Foi há cerca de sete anos que Ana Lídia Cabral, 33, resolveu apostar de vez na confeitaria, área com a qual começou a ter contato bem cedo, dentro de casa, com os trabalhos que a mãe fazia. Naquela época, nem imaginava que um dia produziria a receita do Melhor Brigadeiro do Brasil, vencedor do concurso realizado no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, na última sexta-feira (30).

"Eu estava superansiosa durante a final", comenta Ana, ao também lembrar que chegou a perder o voo antes de chegar ao Rio de Janeiro, onde o programa seria gravado. Mesmo com os contratempos, tudo correu como o esperado.

"A receita recebeu 54% dos votos dos funcionários do Projac e apenas um dos votos dos jurados não foi para a gente", afirma com felicidade, sempre ressaltando a importância do marido e da mãe na conquista.

Desde então, a cearense, integrante da Associação de Cake Designers e Artistas do Açúcar, tem lidado com o reconhecimento e com os pedidos, que têm tomado um volume ainda maior do que o já acostumado. Apesar disso, ela comenta, a ficha não caiu ainda. "Nem dei conta de responder todo mundo no WhatsApp e no Instagram", brinca.

E não é para menos que a alegria dela esteja tão aparente. Dentre cerca de 4 mil inscrições de todo País, a receita que, diga-se de passagem, é deliciosa, ficou entre as dezesseis escolhidas para serem levadas ao estúdio do programa logo de cara.

Sonho

Ainda que a vontade de viver no mundo da confeitaria tenha estado sempre presente, Ana Lídia conta que trabalhava no comércio antes de tudo. Os passos foram pequenos e deram espaço para o que faz atualmente.

"Meu sonho sempre foi trabalhar com os bolos decorados, então eu saí do meu emprego e comecei a fazer alguns cursos. No começo, peguei encomendas pequenas, dos próprios parentes e cobrava só o material para começar a desenvolver as técnicas. Mesmo assim, eu ainda não trabalhava com os docinhos tradicionais", explica a profissional.

As fôrmas de bolo, panelas e adornos estão mais do que presentes na casa da confeiteira, em Maracanaú, onde produz as encomendas que recebe, mora com toda a família e administra a pequena empresa que montou. No início de tudo, a intenção era trabalhar perto dos filhos, sem precisar sair de casa.

Hoje em dia, com a alta demanda de encomendas, os familiares e até mesmo a vizinha de bairro dão uma força no negócio. Ela conta que acabou se especializando em bolos para festas de crianças, mas também aceita propostas para diversas ocasiões.

A cearense mistura a castanha ao açúcar para dar o toque especial ao brigadeiro. Foto: Fabiane de Paula

Brigadeiro famoso

E foi pela demanda dos próprios clientes que Ana Lídia resolveu criar a receita do Brigadeiro Crocante de Castanha de Caju. Até o início do ano, ela não produzia docinhos de festa, mas embarcou na ideia após o pedido de alguém que já a conhecia.

"Todo mundo sempre ficava dizendo que queria docinho. Um dia, minha cunhada tinha uma amiga que precisava de uns de última hora e eu acabei aceitando a tarefa", lembra sorrindo.

Testes feitos e surgiram receitas como as de brigadeiros de ninho, café, tradicional e o de castanha, ainda sem o "crocante", que é feito com o acréscimo de açúcar junto do produto proveniente do caju. "Eu pensei que é muito fácil de encontrar no mercado esse tipo de docinho somente com a castanha. E minha mãe que dizia que dessa forma que faço agora é bem mais gostoso. Bom que quando a gente ofereceu aos clientes a aceitação foi imediata".

Em meio aos utensílios de cada dia, ela explica o passo a passo da receita e afirma que agora é a hora de aproveitar a visibilidade para investir no que mais gosta de fazer.