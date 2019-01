Blocos de Fortaleza começam apresentações neste fim de semana; confira roteiro

A espera já tem data para acabar. A partir de amanhã, o Ciclo Carnavalesco recomeça oficialmente em Fortaleza com atividades em nove polos espalhados pela Cidade. A programação deste pré-Carnaval, que se estende por todo o mês de fevereiro, mistura a diversão das baterias com blocos, shows e DJs. Nesta edição, o Verso traz roteiro completo do pré.

Continuam como polos para a festa a Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Largo da Mocinha, Largo dos Tremembés, Benfica (Praça João Gentil) e Passeio Público. A novidade deste ano é que as tradicionais baterias que tocam na Praia de Iracema farão um circuito inverso ao do ano passado. A concentração começará no Aterrinho e seguirá até o Aterro da Praia de Iracema.

Para o presidente do bloco Camaleões do Vila, Tiago Nóbrega, a mudança trará mais conforto a quem for à festa. "O Aterrinho já estava pequeno para o evento e foi algo muito natural essa mudança. O Aterro é um espaço maior e demonstra que a festa está evoluindo", comenta.

Outra novidade é que o entorno do bar Raimundo dos Queijos, no Centro, tradicional da boemia fortalezense aos domingos, será um dos polos oficiais, com programação centrada no samba. Também se inserem com atividades gratuitas alguns equipamentos da Prefeitura, como a Vila das Artes, a Rede Cuca e o recém-inaugurado Teatro São José. Com o tema "Liberdade que faz brilhar nossa alegria", o ciclo homenageia os cearenses Tia Simoa e Arnoud Silvério.

Em coletiva

Na manhã de quarta-feira (30), a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), divulgou a programação completa do pré-carnaval de 2019. As festividades começam nesta sexta (1) e seguem até o dia 24 de fevereiro. O Ciclo Carnavalesco 2019 tem o patrocínio da Skol.

Além dos tradicionais pontos de festa, este ano o Polo dos Queijos, no bar Raimundo do Queijo, no Centro, também receberá atrações do pré-carnaval. Continuam na rota dos foliões polos como o da Praça do Ferreira, do Mercado dos Pinhões, Mercado da Aerolândia, Mocinha, Passeio Público e Benfica. Em 2019, o Polo do Aterrinho dá lugar ao Polo do Aterro da Praia de Iracema, oferecendo maior espaço. Outra novidade desta edição é o Polo dos Tremembés.

Também haverá programação gratuita em equipamentos da prefeitura, como Vila das Artes, Rede Cuca (Barra, Mondubim e Jangurussu), Teatro São José, Biblioteca Herbênia Gurgel, Biblioteca Cristina Poeta e Horto Florestal Municipal Falconete Fialho.

A Prefeitura ainda apoia blocos que se apresentam pelos bairros da Capital, através do Edital de Apoio aos Blocos de Rua do Ciclo Carnavalesco 2019, em um montante total de R$ 550 mil. Também é aberto o Edital de Apoio ao Carnaval da Domingos Olímpio, que contempla Maracatus, Blocos, Escolas de Samba, Afoxés e Cordões, em um total de R$ 915.995 mil.

Confira a programação completa:

> Polos Oficiais do Pré-Carnaval

Praça do Ferreira

Período: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 e 23/02 (Sextas e Sábados) - 18h às 22h

01/02: Abertura Oficial do Ciclo Carnavalesco / Bloco Luxo da Aldeia / Escola de Samba Paraíso da Tuiuti

02/02: Bloco Concentra Mais Não Sai

08/02: Bloco Luxo da Aldeia

09/02: Bloco Concentra Mais Não Sai

15/02: Bloco Luxo da Aldeia

16/02: Bloco Concentra Mais Não Sai

22/02: Bloco Luxo da Aldeia

23/02: Bloco Concentra Mais Não Sai

Aterro da Praia de Iracema

Período: 02, 09, 16 e 23/02 (Sábados) - 17h às 22h

02/02: Afoxé Acabaca / Maracatu Solar / Bloco Unidos da Cachorra / Bloco Baqueta

Bloco Camaleões do Vila / Bloco Cheiro / Bloco Bonde Batuque / GRES União da Ilha

09/02: Afoxé Omorisá Odé / Bloco Unidos da Cachorra / Bloco Baqueta / Bloco Bonde Batuque / Bloco Cheiro / Bloco Camaleões do Vila / Roberta Fiúza

16/02: Afoxé Obá Sá Rewá / Bloco Bonde Batuque / Bloco Baqueta / Bloco Camaleões do Vila / Bloco Cheiro / Bloco Unidos da Cachorra / Geração Coca-Cola

23/02: Afoxé Oxum Odolá / Bloco Unidos da Cachorra / Bloco Bonde Batuque / Bloco Camaleões do Vila / Bloco Cheiro / Bloco Baqueta / Luxo da Aldeia

Mercado dos Pinhões

Período: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 e 23/02 (Sextas e Sábados) - 18h às 22h

01/02: DJ Fish / Bloco Café Preto

02/02: DJ Adrian Brasil / Atila Lopes e Banda Severina Brown

08/02: Bloco SandiJunio / Superbanda

09/02: DJ Adrian Brasil / Banda Casa Maré

15/02: DJ Fish / Banda Dubaile

16/02: Roberta Fiúza / Tertúlia Black

22/02: Banda A Vibe / Ghetto Roots

23/02: Tertúlia Black / Bloco Geração Coca-Cola

Mercado da Aerolândia

Período: 03, 10, 17 e 24/02 (Domingos) - 17h às 20h

03/02: Mel Matos e Banda

10/02: Renato Black e Banda

17/02: Mel Matos e Banda

24/02: Banda Pacote de Biscoito / Renato Black e Banda

Mocinha

Período: 02, 09, 16 e 23/02 (Sábados) - 18h às 22h

02, 09, 16 e 23/02: Num Ispaia Sinão Ienche

Benfica

Período: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 e 23/02 (Sextas e Sábados) - 18h às 22h

01/02: Duas Doses de Música e Os Tira Gostos / Calé Alencar / Orquestra Solar de Tambor

02/02: DJ Leo Teruz / Os Alfazemas

08/02: Tambor das Marias / Pedro Falcão e Sertônica / Pingo de Fortaleza

09/02: Bloco do Prazer / Os Alfazemas

15/02: Coletivo Raízes do Griô / Jord Guedes / Alê Eloi

16/02: Bloco do Prazer / Os Alfazemas

22/02: DJ Michel de Castro / Yane Caracas / Maracatu Solar

23/02: Roberta Fiúza / Os Alfazemas

Passeio Público

Período: 03, 10, 17 e 24/02 (Domingos) - 09h às 12h

03/02: Banda Pacote de Biscoito

10/02: Banda Aquarela

17/02: Banda Pacote de Biscoito

24/02: Banda Aquarela

Polo dos Queijos

Período: 03, 10, 17 e 24/02 (Domingos) - 10h às 15h

03/02: Farra DusBons / Batikum de Skina

10/02: Sambadelas / Alê Eloi

17/02: Farra DusBons / Batikum de Skina

24/02: Sambadelas / Renato Black

Largo dos Tremembés

Período: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24/02 (Sábados e Domingos) - 17h às 21h

02/02: Roberta Fiúza / Bloco das Travestidas

03/02: Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria, Devotos de São Benedito /

Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila

09/02: Renato Black / Bloco das Travestidas

10/02: Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila

16/02: Ghetto Roots / Bloco das Travestidas

17/02: Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila

23/02: Nick Sol / Bloco das Travestidas

24/02: Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila

> Equipamentos que receberão a programação do Pré-Carnaval

Vila das Artes

Período: 30/01 a 01/02

Atração: Oficinas Especiais de Carnaval (Iniciação Percussiva, Circuitos Eletrônicos Aplicados à Arte Sonora, BikeSystem)

Teatro São José

Período: 23 e 24/02

Atração: Bailes de Máscaras

Horto Municipal

Período: 23/02 (Sábado) - 09h às 12h

Atração: Banda Pacote de Biscoito

Biblioteca Cristina Poeta

Período: 01/03(Sexta-feira) - 14h às 16h

Atração: Banda Aquarela

Biblioteca Herbênia Gurgel

Período: 28/02 (quinta-feira) - 09h às 11h

Atração: Banda Aquarela

Rede Cuca – Pré-Carnaval da Juventude 2019

Período: 01 a 28/02

Local: Rede Cuca - Barra, Mondubim e Jangurussu

Atrações:

01/02: Oficina Criativa: Adereços de Carnaval (18h) e Bloco Filhos de Xandhy e Unidos da Cachorra (19h), na Rede Cuca Barra.

05/02: Hora Pintada: Carnaval (18h), na Rede Cuca Barra.

08/02: Oh Os Papos! - Amor de Carnaval (14h) e Encontros Musicais: “A Princesa Negra”, com Lorena Lyse (16h), na Rede Cuca Mondubim.

Bandas Bregaria e Pimenta Malagueta (19h) e Tendas de Redução de Danos no Pré Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

12/02: Roda de Conversa sobre Violência Sexual (19h), na Rede Cuca Barra. Cine Biblio: Rio Biblioteca (15h) e Sala de Espera: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Jangurussu.

13/02: Cine Biblio: RIO, na Rede Cuca Mondubim. Papo de Mulher: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Jangurussu.

14/02: Roda de Conversa sobre Machisco e Carnaval (15h), na Rede Cuca Mondubim. Sarau: Quinta Cultural - Amor de Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

15/02: Oficina Criativa: Adereços de Carnaval (18h) e Bandas Bregaria e Pimenta Malagueta (19h), na Rede Cuca Barra. Leitura Compartilhada: Contos de Carnaval (15h) e Bloco Glitter e Nick Sol (19h), na Rede Cuca Mondubim.

16/02: Maracatuará - Nascendo com Sol (19h), na Rede Cuca Mondubim.

19/02: Roda de Conversa sobre Machisco e Carnaval Roda de Conversa: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção (19h), na Rede Cuca Barra. Sensibilização: Machisco e Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

20/02: Entre Mulheres: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção (15h) e Amor de Carnaval: Pensando a Prevenção (19h), na Rede Cuca Barra. Roda de Conversa: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Mondubim. Cine Biblio: RIO 2 (15h) e Sensibilizão: Machisco e Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

21/02: Sensibilizão: Machisco e Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

22/02: OH OS PAPOS! - Amor de Carnaval (14h) e Bandas Bregaria e Pimenta Malagueta (19h), na Rede Cuca Mondubim. Bloco Glitter e Nick Sol (19h) e Tendas de Redução de Danos no Pré Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

23/02: Maracatuará - Nascendo com Sol (19h), na Rede Cuca Jangurussu.

26/02: Oficina Criativa: Máscaras de Carnaval (14h), na Rede Cuca Jangurussu.

27/02: Maracatu Nação Pici (15h), na Rede Cuca Barra. Oficina Criativa: Máscaras de Carnaval (14h) e Roda de Conversa: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Mondubim. Roda de Conversa: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Jangurussu.

28/02: Aula de Ritmos Especial de Carnaval (15h), na Rede Cuca Barra. Bailinho da Biblio (14h), na Rede Cuca Jangurussu.