Biblioteca da Uece resguarda seção especial com obras que pertenceram a Djacir Menezes

No testamento escrito por Djacir Menezes antes de falecer, no Rio de Janeiro, o pedido foi categórico: o volumoso acervo de livros que mantinha em sua biblioteca privada deveria ir, de preferência, para o Ceará. "Ele frisou que não ia deixar dinheiro para os filhos, mas, efetivamente, livros, com manuscritos e apontamentos de aula que desenvolveu. Todos com destino ao nosso Estado", conta Ana Néri Barreto, diretora do sistema de bibliotecas da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Dito e feito. É nesse espaço da instituição que se encontram 16 mil volumes da coleção bibliográfica do intelectual cearense. Dentre eles, 3.200 obras raras e valiosas, conforme critérios específicos do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Na lista, pode-se encontrar, por exemplo, fac-símiles do original de "Dom Quixote", romance épico de Miguel de Cervantes, datado de 1605; e 120 volumes das obras do político e diplomata baiano Rui Barbosa.

Os registros são plurais e abarcam obras de várias áreas do conhecimento. São documentos pessoais, anotações de leituras, correspondências e esboços de textos e livros. O acervo permite identificar, assim, a riqueza de seu trabalho, tendo em vista primar por obras de Direito, Filosofia, Sociologia, Ciências Econômicas e História, por exemplo.

> Livro "O Outro Nordeste", de Djacir Menezes, ganha terceira edição

O destaque vai ainda para a complexidade dos itens à mostra. Para se ter uma ideia, as obras foram escritas em francês, inglês, alemão, latim, espanhol, italiano e grego.

A consolidação do acervo no espaço da Uece passou por um processo iniciado em fevereiro do ano de 2000, quando, na gestão do reitor Manassés Claudino Fonteles, a universidade adquiriu todo o acervo da biblioteca privada de Djacir e de documentos que compunham o acervo pessoal dele. Dada a característica de ser uma biblioteca com acervo bastante especializado, o espaço permite visita somente mediante agendamento e com justificativa.

Catálogos

Conforme o atual gestor da instituição, professor Jackson Sampaio, os curtos passos dados no segmento refletiram a necessidade de apoio financeiro. "Felizmente, com recursos do Banco do Nordeste em diferentes períodos, foi possível, primeiro, adquirir o acervo da família e, segundo, realizar todo o processo de organização, catalogação e sistematização dos itens", explica.

O trabalho resultou não apenas na publicação de dois catálogos - de 100 obras nacionais e outras 100 internacionais -, como na descoberta da terceira edição de "O Outro Nordeste" já em processo de finalização, com comentários e apontamentos do próprio autor.

"Esse achado, por sinal, fez com que pesquisadores se empenhassem em se debruçar sobre o material e o lançasse neste momento", completa o reitor. "Djacir Menezes é um dos grandes intelectuais de nossa terra. Não tinha razão de a Uece não possuir um catálogo tão especial sob sua posse", sublinha.