Babau do Pandeiro persiste na música e vende os próprios CDs em bares de Fortaleza

A passos lentos, chega Babau do Pandeiro com as mãos cheias de CDs e para em frente de cada mesa do bar. Faz isso algumas dezenas de vezes por dia entre negativas, pedidos de selfie e um quase assédio de antigos admiradores. Aos 73 anos, o cantor ainda trabalha de quarta-feira a domingo, tentando sobreviver da própria música e emplacar um outro sucesso de Carnaval. “É a coragem que não me faz desistir. Se eu desistir, como é que eu vou viver? Só se eu tivesse outro meio de vida, mas não tem... Meu único meio de vida são a música, os shows e a venda de CD”, insiste.

Antes de 2006, José Maximiano de Sousa era um homem comum por trás de uma banca da Paratodos, na Avenida Tristão Gonçalves, no Centro, que batucava algumas composições quando o movimento enfraquecia. “Bebe água, galinha” - o primeiro sucesso - nasceu assim. O segundo, “Bota a cabra pra berrar”, também. Difícil conhecer alguém no Ceará que não traga na memória os hits de Babau, seja pela simplicidade dos versos ou pela imagem marcante do velho compositor.

“Quando eu gravei 'Bebe água, galinha' veio gente de todo canto de Fortaleza para comprar CD da minha mão. Encheu de gente na minha banca, parecia um evento, uma diversão. Era carro demais que parava”, relembra o auge.

Com o tempo, o público foi esfriando. Babau se aposentou do trabalho de registrar apostas no jogo do bicho em 2010, mas perseverou na música. Permaneceu trabalhando como faz desde que saiu de Sobral, no Norte do Ceará, e chegou a Fortaleza.

São pelo menos 55 anos na lida. Na Capital, foi engraxate, guia para cegos, vendedor de picolé, pirulito e sorvete até se aquietar nas apostas. Hoje, tem “carreira artística”, como diz, orgulhoso. Não por vaidade ou soberba, mas por gratidão ao que aconteceu por acaso.

Se convidado a pensar naquele tempo, quando não precisava caçar compradores pras próprias obras, a lembrança nunca vem marcada por ressentimento.

“Não sinto falta de nada, não. Já passou-se. Eu tenho que tocar o barco pra frente pra saber onde ele vai esbarrar ou encalhar”, segue.

Hoje, está ocupado com o trabalho de andarilho a oferecer CDs em bares no Centro, na Aldeota e na Parquelândia. O roteiro já foi maior, mas reduziu porque as pessoas tinham “enjoado” dele. “Tão meio fracas as vendas agora porque muita gente já comprou meu CD. Quem já comprou, não compra mais”, diz.

O velho compositor também encontra outra explicação para a pouca saída. Como o que canta está diretamente ligado ao ritmo de São João e Carnaval, as vendas ficam ainda mais difíceis em outros períodos do ano. Mas a luta é todo dia.

Da sacola de pano atravessada no pescoço, Babau tira uma nova aposta: o álbum preparado para o Carnaval 2019, que mistura os antigos sucessos e a faixa de trabalho deste ano. “Rato barrigudo” é uma crônica sobre um desafortunado roedor que caiu em uma arapuca e acabou “dependurado”. A inspiração foi um anúncio de dedetização que viu em um muro do Conjunto Tabapuá, em Caucaia, em que um rato é representado em uma forca para atrair contratantes às voltas com a praga.

Centro, Aldeota e Parquelândia estão no roteiro que faz o cantor entre quarta-feira e domingo FOTO: JL Rosa

São essas cenas do cotidiano que funcionam como inspiração para as composições de Babau. Sempre foi. “Bebe água, galinha”, por exemplo, é a descrição da imagem de um galinheiro que o cantor via todos os dias quando ainda morava em Sobral. As músicas, ele diz, vêm da “mente, da memória e do pensamento”. É “dom de Deus”, ninguém ensina.

Desde que decidiu ser cantor, há treze anos, Babau reitera a opção que fez pela música diariamente. E quer mais. “O que cantei fica gravado. No dia que eu faltar, espero que alguém tome conta das minhas músicas e lembre de mim”, fala enquanto se apronta para a próxima venda. Mesmo que sem aquele apelo de antes, o cantor segue. “Eu tô bem porque eu tô escapando com a vida”, caminha.

Confira playlist com sucessos de Babau do Pandeiro e a música "Rato barrigudo":