Ator Carmo Dalla Vecchia reflete sobre desafio de sair da mesmice na profissão

Um turbilhão de acontecimentos vai chacoalhar o cotidiano do personagem Rafael (Carmo Dalla Vecchia), nos próximos capítulos de "Malhação - Vidas Brasileiras". O responsável pela ONG Percurso será atingido por problemáticas tanto na área amorosa como profissional.

"O inferno astral do Rafael vai acontecer nessa quinzena. Tudo o que tinha de problemas para ele poder enfrentar na história, tirando a questão do alcoolismo, aparecem nesse momento para tornar a vida dele um inferno", diz o ator citando a dependência de álcool, já abordada na trama.

Em coletiva de imprensa nos estúdios da Globo, na qual o Verso esteve presente, Carmo comemorou o momento de destaque na novela e refletiu sobre a importância dos ciclos negativos na vida.

Crescimento

Além de protagonizar a novela teen global, o ator gaúcho vivencia uma fase intensa na carreira. Ele divide as gravações no Rio de Janeiro com os ensaios do musical Billy Elliot, em São Paulo, e se prepara para integrar o elenco da próxima novela das 18h, "Órfãos da Terra", na qual será um vilão, ao lado de Alice Wegmann.

Marilia Cabral/Globo

Carmo reflete que fugir da acomodação artística é fundamental para o crescimento profissional. "Acho que a pior coisa do mundo é a gente ser mediano. Principalmente para um artista. Têm algumas profissões que talvez você possa executar simplesmente o seu trabalho. No trabalho de um artista, o nosso objetivo maior é sonhar. E pra sonhar tem que ser muito corajoso. Então, se você é mediano, não tem coragem de sonhar. Acho que a grande dificuldade de um artista é sair da mediocridade, sair do que os outros já fizeram".

Perseguição

Em Malhação, Rafael vai virar alvo do desejo de Solange (Fernanda Paes Leme), que, entre as armações, dopará o personagem de Carmo e o levará para a cama com a intenção que Gabriela (Camila Morgado) os flagre.

A obsessão da diretora do Sapiência é vista com bom humor pelo ator, que diz já ter sido vítima de uma pessoa obcecada na vida real.

"É uma pessoa equivocada, que jura que a outra está afim. Todo mundo já teve alguém na vida assim, né? Já tive experiências de alguns fãs que me trouxeram sérios problemas", relembra.

Carmo em cena de "Malhação" junto com Fernanda Paes Leme, que vive Solange Estevam Avellar/Globo

De forma descontraída, Carmo revela uma vivência constrangedora que passou com uma admiradora, em Pernambuco.

"Quando eu fiz Jesus Cristo, em (Nova) Jerusalém, ela se hospedou no hotel que eu tava e me disse assim: 'Eu sou sua fã, tenho um presente pra te dar'. Eu disse: 'ok, pode me dar'. 'Não, mas é que tá no meu quarto'. Fiquei meio sem graça, mas fui com ela até a porta do quarto. Quando ela abriu a porta, eu sentei do lado de fora, fiquei esperando. Ela me deu o presente, mas no outro dia tava chorando na mesa do café da manhã achando que eu a tinha tratado mal pelo fato, acho, de não ter correspondido às expectativas dela".

O galã completa que a história de Malhação vai cativar por ser crível, por tratar a personagem da atriz Fernanda Paes Leme como alguém que não tem apenas defeitos, mas também qualidades. Como um exercício empático, ele lança o questionamento. "Solange não é uma vilã. É uma pessoa sozinha, que tem suas histórias. Talvez, algum de nós, durante a vida, tenha tomado posicionamento errado e poderíamos ter sido alguém que fosse como a personagem".