Astróloga fala sobre o que virá em 2019

Os anos passam e recomeçam. Junto deles, vem a curiosidade em saber o que os meses desse período podem trazer, seja no trabalho, amor, saúde ou outros aspectos. Nessa época do ano, inclusive, se torna comum recorrer à astrologia para tentar entender de alguma forma como tomar decisões para o que se aproxima.

Como 2019 está a apenas alguns passos, mais precisamente três dias, começam as previsões para o novo ciclo que se inicia. De acordo com a astróloga Clarissa Maia, no entanto, cautela deve ser um ponto forte nesse início de ano, mesmo com toda a empolgação que a época do Réveillon é capaz de causar.

"Este ano que chega já vem logo no primeiro dia dizendo que não será um ano fácil nem simples. Temos à frente uma trajetória em que precisamos apostar em nossa capacidade de lidar com o passado já ultrapassado, em equilíbrio com uma vontade irresistível de fazer tudo crescer e abraçar nossos sonhos", comenta Clarissa, ao falar sobre o que os próximos dias reservam.

Dualidade constante

Lidar com o que já foi e com o que ainda é uma possibilidade pode ser uma das características mais fortes de 2019. Os astros apontam que tudo deve ser feito com equilíbrio a partir de agora, com o balanceamento entre os sonhos e a realidade da vida cotidiana.

"Nosso desafio maior é equilibrar isso de forma que não deixemos de nos expandir, sempre tomando cuidado por onde pisamos, levando em conta que o mundo está dando muitos passos para trás na consciência humana e trazendo elementos do passado empoeirado para a pauta do dia", comenta Clarissa.

O preocupante, ainda segundo a análise da astróloga, são os valores conservadores ganhando força neste recomeço. A consciência dos seres humanos, por exemplo, pode estar com uma forte tendência a apoiar coisas que há muito não ganhavam suporte pelo mundo.

Em contraponto, a vontade de "romper limites, abraçar o mundo e fazer valer nossos mais lindos sonhos" deve estar cada vez mais em alta, o que reforça cada vez mais essa dualidade. Em relação a algumas especificidades, ela acredita que tudo deve estar influenciado por essa questão. O Verso listou alguns âmbitos com previsões para o próximo ano.

Saúde

Os cuidados com o corpo são essenciais todos os dias, no entanto, eles devem ser mais intensos a partir do período que se inicia. "Nós devemos estar mais atentos a tudo que envolva as estruturas do corpo, como os ossos, dentes, articulações e também pele, cabelo e unhas. Será muito importante ter cuidado para evitar acidentes que possam fragilizar esses pontos", alerta Clarissa.

Os astros também apontam que os deslizes em relação à comida e bebida serão bem comuns. O necessário é manter o bom senso nessas ocasiões para evitar que o corpo seja o reflexo das más escolhas dentro dessa questão.

Amor

Se antes o casamento vinha perdendo força, 2019 traz contornos nos quais ele passa a ser visto com bons olhos para aqueles que desejam constituir de fato uma família.

"De certa forma, parece que não bastará só oficializar a união, tem que ser como manda o figurino: casar com o amor da sua vida, de branco na igreja e ter a lua de mel dos sonhos". Clarissa acredita na ligação íntima entre isso e as características mais conservadoras apresentadas neste ano, justamente pela sensação de que seguir a tradição parecerá o caminho mais correto.

Dinheiro

Anos passam, mas a preocupação com questões financeiras permanecem na vida de muitos. "Este será um ano em que damos início a uma nova forma de lidar com os bens materiais e os recursos pessoais e coletivos", afirma Clarissa ao também pontuar que novas formas de gerar renda poderão surgir nesta época.

Ousadia e inovação parecem ser as palavras para definir esse aspecto. Isso, inclusive, vai na contramão do que é previsto para todo 2019. Por aqui, o conservadorismo e o medo de se abrir para as novas possibilidades parecem não ter vez.

Trabalho

Assim como o lado financeiro, o trabalho será beneficiado a partir de agora. De acordo com a astrologia, o fim do ano que vem será de ainda mais força neste assunto. Clarissa conta que "pode-se notar ao longo do ano uma necessidade mais forte que nunca de arregaçar as mangas e correr atrás do sonho de ascender profissionalmente".

Exatamente assim, as relações de trabalho estarão cada vez mais fortalecidas, deixando claro que é o período certo para apostar em si mesmo e traçar metas de carreira.

Escolhas importantes

Ainda que os astros façam as previsões do que está por vir, Clarissa deixa bem claro o poder das escolhas em tudo. São elas as principais definidoras dos rumos tomados na vida de cada um.

"Quando as estrelas sinalizam um tempo de grandes transformações, é entregue à humanidade o livre arbítrio de como conduzir cada passo", reitera. Nesses momentos, a sensação não é tão incomum: os objetivos de vida que temos são capazes de definir grande parte da nossa existência. "Somos convidados a desenvolver a compreensão dos ciclos de vida", diz ela. O que também nos faz entender do futuro nas nossas mãos.