Artistas cearenses e nacionais leem para crianças em projeto gratuito no Centro

Artistas e personalidades conduzem um projeto inédito na capital cearense, de contação de histórias, voltado para o público infantil, durante esta semana. Na última terça-feira (4), o primeiro encontro do projeto "Lê Pra Mim?" reuniu cerca de 90 crianças para ouvir as fábulas contadas pelo cantor Fagner e pela atriz Fafy Siqueira. As sessões são abertas ao público e, no fim, todas as crianças recebem um livro didático.

O evento acontece nesta quarta (5) e quinta-feira (6), na Academia Cearense de Letras (ACL), e vai totalizar 10 encontros literários.

Entre os convidados que darão voz para produções infantis estão os atores Silvero Pereira e Karla Karenina; os humoristas Rossicléa, Ciro Santos, Augusto Bonequeiro e Bené Barbosa. Participam ainda os jornalistas André Alencar, Criz Campos, Daniel Viana e o escritor Almir Mota.

O cantor Fagner defendeu a necessidade de ações que incentivam a aproximação da criança com o universo das letras. "O ensino é muito importante em um país como o nosso, onde as oportunidades são poucas. A gente procura na fundação fazer o máximo com isso e temos tido um excelente resultado", pontuou o trabalho que desenvolve na ONG que leva o seu nome, voltada para a formação de jovens, em Fortaleza e Orós.

A atriz Fafy Siqueira abriu o encontro literário e relembrou o passado como professora, quando criava métodos diversificados de educar Foto: Saulo Roberto

Docente na década de 1970, a atriz Fafy Siqueira relembrou os momentos em sala de aula e as variadas interações que realizava. "O professor é um artista. Hoje, sei que é diferente, mas acho que depende muito do professor levar a turma a ter vontade de criar coisas fora do ortodoxo para que os alunos possam ser incentivados. Eu inventava a festa do português, do cedilha", diverte-se.

Educação inclusiva

A professora Lindete Castro conta que trabalha com a turma de 1º ano as abordagens inovadoras da educação e pontua que essas tarefas auxiliam a inclusão social de pessoas especiais. "Tenho um aluno autista que faz questão de participar das dramatizações na sala de aula. Quando digo: 'Quem quer ser o lobo? Ele é o primeiro a levantar o braço'. Na hora de desenhar, ele também gosta de ir para o quadro participar".

Idealizadora do projeto, a atriz Sônia de Paula reflete emocionada sobre a relevância da iniciativa. "Estou plantando essa sementinha e espero que possa ter muitos frutos. O que me motiva é deixar a mensagem de nunca deixar de sonhar, não só para eles, mas para mim".