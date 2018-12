Artesãs cearenses produzem decoração natalina estilizada para shopping carioca

Quem vai ao Shopping Rio Design, no bairro Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, encontra uma decoração de Natal diferente, feita em linhas e tramas por artesãs. A lã que decora o lugar chegou de longe à capital carioca.

Na localidade de Curral Grande, parte do distrito de Serrote em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, algumas mãos trabalharam incansavelmente para que a árvore de Natal em tons pastel fosse completamente constituída de crochê.

Todas as 13 artesãs envolvidas são da Artfio, associação existente desde 2002, oficializada em 2004.

A concepção da ideia veio da designer mineira Raquell Guimarães e do coreógrafo e bailarino Marcelo Misailidis.

"A gente estava conversando sobre um outro projeto e eu comentei sobre essas artesãs de Curral Grande. Ele falou 'bom, e se a gente fizesse uma árvore que fugisse do pinheiro tradicional e fosse uma coisa bem brasileira?'", relembra a designer.

Dessa conversa, o projeto nasceu e se desenvolveu. Foram quatro meses de trabalho desde o ponto de partida até a finalização da decoração.

Além de uma enorme árvore, formada por losangos que ocupam os quatro andares do shopping, as peças das artesãs decoraram também árvores que ficam na calçada do estabelecimento carioca.

Fruto de outros trabalhos

Apesar de estarem pela primeira vez realizando um trabalho nesses moldes - sob encomenda de um shopping, fora do Estado - as artesãs são experientes em decorar árvores. A Artfio já foi responsável por cobrir praças inteiras de Curral Grande com crochê no período natalino. A ideia veio de uma ilustre fã do trabalho dos artesãos associados, Marisa Monte.

A cantora, que conheceu no Rio de Janeiro o crochê feito pelas cearenses de Curral Grande, se aproximou da Artfio entrando em contato com a presidente da associação, Conceição Juvêncio. A admiração foi levada a cabo pela artista, que já fez algumas visitas à sede da Artfio.

Em uma delas, segundo a presidente, Marisa mostrou à Conceição trabalhos que havia visto no exterior. Nas fotos, um tanque de guerra e árvores apareciam cobertos por crochê. A inspiração deu origem a um projeto que encheu os olhos da comunidade do entorno da associação.

A primeira edição aconteceu no final de 2013, quando as árvores da praça principal da localidade de Curral Grande: "o que a gente faz de novo, a gente sempre faz na nossa sede, em Curral grande", diz a presidente da Artfio.