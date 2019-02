Aplicativos de celular ajudam DJs amadores

Que os aplicativos de celulares são uma verdadeira porta para uma infinidade de funções não é mais novidade para ninguém. No meio dessa multifuncionalidade, existem opções até mesmo para quem quer transformar o celular em uma mesa de mixagem de som e animar as festas.

Na Play Store, loja de aplicativos própria de celulares que funcionam com o Sistema Android, pelo menos cinco opções são listadas como as principais no quantitativo de downloads dos usuários. Na App Store, disponível para smartphones com iOS, as ofertas são um pouco mais limitadas, no entanto, ainda é possível encontrar opções para quem quer investir no processo de mixar músicas.

Pensando nisso, montamos uma lista para os interessados no assunto e que estão na busca de realizar ajustes em músicas com maior facilidade.

Cross DJ

O app tem uma versão gratuita e uma paga, além de ter sido o primeiro da categoria a ser colocado para download. Depois de muitas atualizações, passou a incluir sincronização automática entre duas músicas, permite ouvir uma música antes de adicioná-la ao mix e detecta BPMs de forma precisa.

Edjing Mix

Com cerca de 10 milhões de downloads em sistemas androids, o aplicativo parece ser um dos mais completos para o assunto. Disponibilizado de forma gratuita, mas com algumas funções pagas, ele possui uma mesa com pratos duplos para fazer a mixagem dos discos, além de cinco efeitos padrões.

DiscDj 3D

Por aqui, uma pontuação de 4,5 estrelas na Play Store já indicam que a avaliação dos usuários em relação ao aplicativo é boa. Entre as funções estão mixer de disco duplo sob uma interface tridimensional, além de poder aplicar efeitos, loops, amostras e equalizador para volumes em diferentes frequências.

Djay 2

Quer algo mais profissional? Então o Djay 2 pode ser a escolha certa. Controles de mix, tempo, filtro e equalização podem ser utilizados em conjunto com o Spotify tornando possível para o usuário escolher qualquer música do streaming. Ele também possui uma versão gratuita e outra paga.