Anitta revela ter ficado com mulher e conta reação da mãe para especial da Netflix

Os mais de 31 milhões de seguidores de Anitta no Instagram estão acostumados a acompanhar o dia a dia da cantora por meio do grande volume de postagens. No ano passado, a carioca foi a brasileira que mais produziu conteúdo na rede social. Mas nem os fãs mais ávidos por novidades sabem os detalhes expostos na docussérie "Vai Anitta", disponível integralmente na Netflix desde ontem.

O produto é um documentário dividido em seis episódios, cada um com cerca de meia hora. Entre uma revelação e outra, Anitta recorda do temor da mãe ao declarar já ter ficado com meninas. "Fiquei morrendo de medo da reação dela. E ela foi completamente normal. Por isso hoje tenho vontade de dar esse suporte para quem tem suas diferenças sexuais porque eu lembro o medo que tive no dia e o alívio que minha mãe me causou".

O especial aborda uma época de trabalho intenso da artista pop, em meados de 2017. Período em que a cantora nascida na periferia do Rio de Janeiro começou a construir carreira internacional. São revelados bastidores e produção dos clipes lançados no projeto Check Mate, no qual a diva interpretou oficialmente, pela primeira vez, em outros idiomas. A audaciosa estratégia de marketing lançou um clipe por mês: "Will I See You", "Is That For Me", "Downtown" e "Vai Malandra".

A Anitta furação no palco está na docussérie, mas, dessa vez os holofotes não estão sobre ela. Quem brilha em vários momentos na tela é a versão empresária obstinada.

O produto audiovisual conseguiu imprimir o tão alardeado talento da cantora para comandar, com pulso firme, a trajetória profissional.

Consciente de todo o processo de produção, a funkeira é rígida com a equipe que a acompanha. Em meio à gravação do clipe "Downtown", com o cantor colombiano J. Balvin, é dela que vem a bronca nos funcionários ao exigir foco no trabalho.

"Ninguém veio aqui para passear em Nova Iorque. A gente tem que fazer vídeo de imprensa, foto, vídeo de TVZ. Eu tenho que cantar, dançar, trocar de roupa, estar bonita. Não dá pra eu ficar pensando que: 'Não foi feito foto com esse look', 'Não foi feito vídeo para o making of'. Estamos aqui pra isso, né? Pelo amor de Deus. Sou eu que tenho que tá lembrando disso? Não, né?", dispara enquanto é maquiada nos bastidores do sucesso que a levou ao TOP 20 mundial do Spotfy.

O espectador vai assistir em detalhes a viagem da brasileira para a megalópole norte-americana. Em um intervalo de três dias, Anitta rodou o clipe, reuniu-se com agentes, participou de entrevistas em rádios latinas, voltou ao Brasil para cantar o Hino Nacional na corrida de Fórmula 1 e retornou para os Estados Unidos para uma festa exclusiva do Spotfy ao lado do DJ Alesso.

Ex-marido

O projeto traz entrevistas com parceiros musicais, empresários, amigos e familiares da cantora. O então marido Thiago Magalhães tem um grande destaque na narrativa - a docussérie foi filmada enquanto eles ainda estavam casados. Os primeiros cinco minutos do segundo episódio são dedicados a contar o início do relacionamento do casal. Foi dela a iniciativa de procurar Thiago, após ficar admirada com a beleza do empresário durante gravação do programa "Música Boa Ao Vivo", que Anitta apresentava no canal Multishow.

Espontâneos, os dois não esconderam o embaraçoso momento depois do pedido de namoro. "Vomitei nele, vomitei no carro dele, vomitei no segurança, no motorista, vomitei em tudo", diz ela aos risos.

Quando não está dominando o palco, Anitta junta os amigos para um lazer descontraído, também em foco na série, a exemplo da festa com coração de frango e karaokê no dia de folga.