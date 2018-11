Animais Fantásticos será ambientando no Brasil

Apesar de não existir um anúncio oficial, o protagonista de Animais Fantásticos, o ator Eddie Redmayne, confirmou que o próximo longa da franquia acontecerá no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro.



Eddie relembrou também que a informação já havia sido sugerida pela própria escritora J.K Rowling. “Jo [J.K. Rowling] acabou de anunciar. Não estava sabendo [da publicação da autora], então saí do voo e alguém me falou: ‘só para você saber, um dos próximos filmes será no Rio de Janeiro’. Uau, vamos para o Rio! Tive muita sorte de passar um tempo na cidade com minha filha e minha mulher durante a Olimpíada. Foi um período maravilhoso”, disse o ator em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.



No começo do mês, a escritora inglesa trocou a imagem do seu Twitter oficial por uma foto antiga do Rio de Janeiro nos anos 1930. Em seguida, provocou os seguidores ao pedir desculpas por escrever a grafia do nome da cidade como "Rio da Janeiro". “Eu deveria saber escrever Rio de Janeiro após a quantidade de vezes que escrevi/digitei isso nos últimos meses”. A publicação foi suficiente para que causar euforia nos fãs brasileiros.

It’s Rio da Janeiro in the 1930s. https://t.co/z7Begrrd9A — J.K. Rowling (@jk_rowling) 1 de novembro de 2018

A atriz Katherine Waterston, que interpreta a jovem bruxa Tina Goldstein, também comentou a inclusão do País na lista de lugares onde o filme será gravado . “Vamos para lá em breve. Sei que temos uma base maravilhosa de fãs no Brasil apenas fazendo eventos em videoconferência para cinemas lotados. Isso é muito bacana. Espero passar algum tempo no Rio.”

A informação de que o filme mostrará o Rio de Janeiro não significa necessariamente que as filmagens acontecerão no Brasil. Para o segundo longa da franquia, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindewald, cinco membros da equipe técnica foram enviados até Paris para capturar cenas externas da capital francesa, que posteriormente foram trabalhadas e inseridas no longa por computação gráfica.