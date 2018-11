Alcione vai desfilar duas vezes na avenida do samba

No fim de 2017, a cantora Alcione começou a sua nova turnê Eu Sou Marrom com estreia na casa de show Ribalta, no Rio de Janeiro. Contou com a participação de Maria Bethânia e da Bateria da Estação Primeira da Mangueira, sua escola de coração desde 1974.

Alcione continua viajando por todo o Brasil com essa turnê em cima de seus grandes sucessos como Não Deixe o Samba Morrer, música que ela gravou no seu primeiro disco Voz do Samba, em 1975. Mas o marco zero de sua carreira, ela diz que é em 1972, quando lançou o compacto simples, dos três que ela fez, e gravou uma música do compositor Nei Lopes, a canção Fica de Guiné (composta com Reginaldo Bessa).

"Foi a primeira vez que gravei Nei Lopes, que é o compositor que mais gravei na vida. Eram duas músicas; Fica de Guiné, e acho que do outro lado tinha Tem Dendê" (a outra música não era Tem Dendê, e sim, O Sonho Acabou, de Gilberto Gil), releva a cantora durante entrevista por telefone.

Marrom, que não grava um disco de inéditas há algum tempo, diz que talvez entre em estúdio no próximo ano, mas por enquanto prefere trabalhar em projetos, como o que lançou em 2017, um disco Alcione Boleros, cantando os grandes sucessos do gênero.

E projetos não faltarão para ela a partir de 2019, entre eles, o lançamento de sua biografia feita por Diana Aragão, um musical dedicado a sua vida e carreira, o lançamento de DVD/CD ao vivo cantando clássicos do repertório nacional e internacional.

Na entrevista, ela também fala da sua amizade com Clara Nunes (1942-1983) que será tema de samba-enredo da Portela do próximo ano. Quanto ao do machismo, a cantora admite que ainda predomina nas escolas de samba, mas ressalta o orgulho que sente do seu repertório construído com muito trabalho e dedicação, e que, segundo ela, ajuda a lotar os seus shows em qualquer lugar do País.

Faz algum tempo que você não grava um disco de inéditas. Por que a demora?

De fato, faz algum tempo, sim. Gravei tantos discos de inéditas na minha carreira que hoje prefiro resgatar músicas lindas e importantes do nosso cancioneiro popular. Talvez para o próximo ano, faça um disco de inéditas.

Qual é o samba que você nunca abandonou?

Eu gosto de alguns samba de Baden Powell cantados por Elizeth Cardoso. Gosto muito de alguns sambas do Arlindo Cruz, e um de Zeca (Pagodinho) mais para Arlindo Cruz, que é Mutirão de Amor, que é uma maravilha (começa a cantar novamente um trecho da música). Gosto muito dessa levada de samba, muito mesmo.

Você que é da Mangueira, também vai desfilar na Portela que homenageará Clara Nunes no Carnaval de 2019?

Sou Mangueira. Mas irei desfilar também na Portela no próximo ano, que irá homenagear a Clara Nunes no seu samba-enredo. Eu fiz um disco chamado Claridade em sua homenagem. Só a chamava de Claridade. Gravamos apenas uma vez em Alerta Geral. Depois que ela faleceu, eu gravei Sem Companhia, usando a voz dela na música. "Tudo o que esperei/De um grande amor/Era só juramento/Que o primeiro vento/ Carregou". Essa música é tudo. Ela dizia para mim que quando se casasse na igreja, ela entraria com essa música cantada por mim.

O que você acha do machismo que ainda prevalece nas relações entre homens e mulheres no Brasil?

Temos que dar um basta nisso de vez. Zumbi ficou na história porque era muito machista. A escola de samba é um universo machista. Agora que tem mulheres na bateria das escolas, antes elas nem podiam frequentar os ensaios da bateria.