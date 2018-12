Adnet e Calabresa dividem a apresentação de especial hoje (20) em cenário de telejornal

Perdemos a Copa, mas nunca a piada. As eleições dividiram o País - e algumas famílias - mas uniram os fãs de memes. A greve dos caminhoneiros também virou combustível para esquetes. Em um ano em que o humor muitas vezes ajudou a lidar com a realidade, por que não relembrar os quadros e personagens que, apesar de tudo, nos fizeram dar risada? Foi assim que, juntando o melhor da programação humorística da Globo exibido em 2018, nasceu "A Gente Riu Assim".

O especial, com formato de retrospectiva, é apresentado por Dani Calabresa e Marcelo Adnet e reúne trechos dos programas "Zorra", "Tá no Ar", "Escolinha" e "Choque de Cultura", além de cenas inéditas e imagens jornalísticas. "O humor tem a tarefa de levantar o debate público, instigar, provocar um olhar sobre as questões que importam à sociedade. E 2018 foi um ano quente demais, com eleições presidenciais, Copa do Mundo e um monte de questões. Produzimos muito material. Foi difícil escolher o que deixar de fora do programa'", comenta Marcius Melhem, que assina a supervisão artística com Daniela OCampo.

Dinâmico, o especial terá uma linguagem gráfica próxima dos memes, aproveitando as melhores e mais inusitadas imagens e cenas do cenário nacional e internacional.

"O tempo do espectador para a piada mudou. Antes, os programas levavam ao ar as piadas 15 dias depois dos acontecimentos. Com o imediatismo da internet, o humor tem conversado cada vez mais com o cotidiano e com os fatos, e é esse o ritmo que escolhemos", detalha Nelito Fernandes, responsável pela redação junto com Martha Mendonça.

Para rir

Dani Calabresa e Marcelo Adnet gravaram em um cenário típico de telejornal, montado nos Estúdios Globo, lembrando a tradicional retrospectiva de fim do ano. Os dois ainda participam de um dos clipes da atração.

Nos esquetes inéditos, o público verá as participações especiais de Emilio Dantas, Francisco Cuoco, Carol Barcellos, Fernanda Paes Leme e Thiago Lacerda em situações pra lá de nonsense, para não fugir à tradição.

"Vai ser um programa muito divertido. Mesmo que tenham acontecido coisas bizarras e estranhas, como todos os anos, a gente quer mostrar que o bom humor predomina e que dá para brincar com muita coisa", comemora Dani Calabresa.

"O ano de 2018 foi muito pesado, de muito trabalho e com muitas emoções, mas o humor é fundamental. Foi um ano que passou rápido, de muitos acontecimentos. Vamos tentar rir", convida Marcelo Adnet.

"A Gente Riu Assim" vai ao ar nesta quinta-feira, dia 20, após "O Sétimo Guardião". A atração é escrita por Diego Molina, Edu Krieger, Fernando Aragão, Maurício Rizzo e Thiago Gadelha, além de Martha Mendonça e Nelito Fernandes, que assinam a redação final. A supervisão artística é de Marcius Melhem e Daniela Ocampo e a direção, de Felipe Joffily, Vicente Barcellos e João Gomez.