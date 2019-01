A volta às aulas pode interferir no comportamento das crianças

Deixar a "zoninha" de conforto, no aconchego do lar e da família, para enfrentar uma nova etapa da vida que está recém-começando. A volta às aulas é sempre permeada de medos e de incertezas por parte dos pais que vão ingressar seus filhos em creches/escolas, ou mesmo no caso dos mais crescidinhos que deverão passar por mudanças de série, professores, coleguinhas e até de colégio.

Esse processo de adaptação entre pais, alunos e escola pode ser longo e doloroso, mas tudo vai depender da personalidade de cada um, segundo a psicoterapeuta infanto-juvenil Camilla Alves. Ela acrescenta que um dos problemas da adptação é a ansiedade. Entre os sintomas, os pais precisam observar alterações no comportamento do filho, como choro intenso, repulsa em estar na escola, dificuldades durante as refeições e comprometimento do sono.

"Este momento requer paciência, acolhimento e respeito ao ritmo da criança. É preciso evitar manifestações como: 'Isso é besteira! Você sabe que eu volto!' ou 'Não chore'. Para muitas delas isso é doloroso", orienta. A psicoterapeuta ainda acrescenta que de entre 0 a 3 anos, a criança passa pelo processo de individualização dos pais, ou seja, ela percebe-se um ser separado dos pais. Assim, essa fase, somada às experiências escolares, são mais difíceis para os pequenos.

Aperto no coração

Comer e calçar as sandálias sozinho. Assim descreve Carolina Barreto sobre algumas ações independentes adquiridas por João Lucas, hoje com 3 anos, logo após os dois meses do ingresso na escolinha, à época com 1 ano e 8 meses. A mãe ainda lembra com admiração do aprendizado rápido da fala logo depois de iniciar a rotina na creche.

O momento também é de adaptação para os responsáveis que deixam os filhos na escola. Eles sofrem com a separação e com os receios da nova etapa na vida do filho. Jaime Neto, de 2 anos, começou a frequentar a creche neste mês, e a experiência tem causado aflição no pai do garoto, Jaime Júnior. "Ainda não houve uma separação como esta. É algo muito recente, dá uma angústia de vê-lo chorar, às vezes, procurando por nós (pais). É uma das sensações mais complexas que já passamos desde o nascimento dele", descreve.

Em circunstâncias como esta, a psicoterapeuta Camilla Alves orienta aos pais a terem paciência consigo. Ela explica que o processo de "dividir o filho com o mundo" leva um tempo para ser digerido pelos responsáveis. A profissional aconselha eles a aproveitarem o período da chegada em casa, depois da escola, para dar bastante atenção e passar um momento especial ao lado d a criança.

Com o "coração apertado", a fisioterapeuta Denise Lemos passa por situação semelhante com Ryan Aguiar, 2 anos, que entrou neste mês para a escolinha. Até então, o menino estava acostumado a conviver apenas com familiares, e por receio dele não se adaptar, os pais optaram por não colocá-lo na creche mais cedo.

A partir de uma base sólida entre família e escola é possível prestar maior apoio à criança. Afinal, a confiança dos pais na instituição, onde o pequeno vai estudar, será repassada ao filho. A psicopedagoga e coordenadora de escola, Aracy Costa, ressalta que o colégio poderá oferecer atividades lúdicas e espaços aconchegantes para melhor acolher os pequenos.

A coordenadora acrescenta ainda a necessidade de uma reunião entre os pais e a escola antes do início das aulas. Desta forma, a instituição vai conhecer melhor a criança e poderá apresentar o planejamento do aluno. Assim, a família estará mais preparada e segura para fazer a introdução na nova rotina.

É importante que os pais fiquem atentos, pois o tempo de adaptação varia, ou seja, só vai acontecer no momento em que a criança compreender que o espaço da escola é de descobertas e aprendizados. Neste ambiente coletivo, a proposta é que todos possam aprender a compartilhar brinquedos, objetos, amizades e bons sentimentos.

Confira as orientações para os primeiros dias na escola:

1. O tempo de permanência da criança na escola é reduzido na primeira semana, sendo ampliado a cada dia, minimizando assim uma possível sensação de abandono.

2. Salas devem ficar abertas para despertar a curiosidade e acesso das crianças, sem necessidade de impor a entrada das mesmas.

3. Cuidado com a audição. Nada de som alto, nem em excesso. Algumas crianças ficam assustadas com barulho, pois não estão acostumadas.

4. Procure hidratar sempre os pequenos, geralmente as atividadesão de movimentos.