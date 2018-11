Quadrilha do CV que atuava no litoral leste do Estado é capturada

A 'Operação Piranji', deflagrada ontem pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), teve como alvo a facção criminosa Comando Vermelho (CV). O cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão contra membros da organização que atuava na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no Litoral Leste do Estado resultou na desarticulação de uma quadrilha.

Conforme um servidor público que participou das diligências, mas preferiu não ser identificado, um dos alvos da operação foi Francisco Jales Fernandes da Fonseca, o 'Zag'. Mesmo preso, Jales estaria liderando o esquema de tráfico de drogas. "O Zag tem influência muito grande no Ceará. É uma baixa importante no crime porque ele tem contato para trazer drogas ao Estado", informou a autoridade entrevistada.

Francisco Jales está encarcerado em um presídio de Itaitinga. A reportagem apurou que "Zag" atuava diretamente nos municípios de Beberibe, Cascavel, Fortaleza e Caucaia, com apoio dos demais integrantes do bando.

Os 22 alvos da operação foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além das prisões preventivas, a ação deflagrada resultou em uma série de apreensões, incluindo aparelhos celulares e documentos, que podem ser utilizados na investigação.

Segundo o MPCE, os acusados foram presos nos municípios de Fortaleza, Cascavel, Fortim, Beberibe, Horizonte e Itaitinga. A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.

As investigações do caso já estavam em curso e somam mais de 12 quilos de cocaína, 338 quilos de maconha, cinco quilos de "crack" e R$ 50 mil em espécie apreendidos. Os mandados judiciais foram expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas.