PRF apreende 27 kg de cocaína escondida em carro; uma pessoa é presa

Uma pessoa foi presa e 27 kg de uma substância análoga à cocaína foi apreendida escondida em um veículo, neste sábado, 15, em Caucaia. A droga foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando o veículo trafegava pela BR- 020. A substância estava escondida por trás do encosto do banco, em um compartimento de metal.

De acordo com a PRF, ao todo, quatro ocupantes estavam no carro, incluindo duas crianças, de sete e oito anos. O veículo tinha placas de Mato Grosso do Sul.

Cães farejadores da Polícia Militar dauxiliaram na busca pelo entorpecente. Foram encontrados 27 tabletes escondidos.

Ainda conforme a PRF, um dos ocupantes do veículo já respondia por tráfico de entorpecentes e confessou ser o responsável pela droga, que vinha do Mato Grosso do Sul para Fortaleza. O trabalho de transporte custaria R$ 5 mil.

Além do entorpecente, o veículo foi encaminhado para a Polícia Federal, em Fortaleza.