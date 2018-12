Preso que respondia por estupro é morto durante princípio de rebelião dentro de CODE

Um homem que respondia por estupro e estava preso no Complexo de Delegacias Especiais de Fortaleza (Code) foi encontrado morto no início da manhã desta terça-feira (25). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), houve um princípio de rebelião dentro do Code.

Durante os trabalhos para a contenção dos internos, os policiais encontraram o corpo do detento, com lesões decorrentes de objeto contundente. A vítima foi identificada como Cleber Augusto de Oliveira de 53 anos, cearense que cumpria pena pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido no Estado de São Paulo.

Os detentos danificaram as celas na tentativa de fugir, mas não conseguiram. Não houve fuga.

Equipes da Divisão de Serviços Gerais (Diseg) da Polícia Civil estão no Complexo para realizar reparos nas celas e reforçar a estrutura dos xadrezes. A SSPDS informou ainda que solicitou novas vagas à Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus) para realizar a transferência de presos do Code para unidades do sistema prisional do Estado.



A confusão foi contida por policiais civis da Unidade Tático Operacional (UTO) e policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).