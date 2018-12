Vistoria apreende armas, drogas e celulares na Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC) 

Agentes penitenciários, com apoio da Polícia Militar, apreenderam um revólver, 17 trouxas de cocaína, armas artesanais, aparelhos celulares e carregadores em uma operação realizada na Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), localizada no município de Juazeiros do Norte, na noite desta quarta-feira (12).

Segundo a PM, o material foi encontrado dentro das celas da penitenciária.

Além da Polícia Militar, a ação contou com a participação da Polícia Civil e de servidores da Sejus, através do Grupo de Operações Regional do Sertão Central (Gore), do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e do Núcleo de Segurança e Disciplina da Sejus (Nused).