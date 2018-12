Vigilante de estação de metrô é agredido e tem a arma roubada em Caucaia

Um vigilante de uma estação de metrô localizada no bairro Jurema, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, foi agredido com golpes de coronhada e teve a arma roubada por um grupo de adolescentes na noite desta terça-feira (18).

De acordo com a vítima, a estação já estava fechada e com as atividades encerradas quando um homem e três mulheres, com aproximadamente 16 anos, saíram de um matagal e entraram no local pela via-férrea. O adolescente que estava armado rendeu o vigilante e anunciou o assalto. O homem sacou a arma, mas não conseguiu reagir e o grupo fugiu com a arma do funcionário de segurança.

Equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRAIO) realizaram buscas pela região, mas os suspeitos e a arma roubada ainda não foram encontrados. A Estação da Jurema faz parte da linha oeste do metrô de Fortaleza.