Vídeo mostra tentativa de assalto contra policial baleado no Luciano Cavalcante

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que o policial militar João Filho Ângelo é baleado durante uma tentativa de assalto, nesta segunda-feira, 26, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O profissional passou por cirurgia e está estável, mas precisa de doações de sangue.

As imagens mostram o carro dos suspeitos estacionando na frente do veículo do policial. Pelo menos três criminosos descem e abordam o carro da vítima. O policial reage e é baleado nas costas.

Em nota, a PM informou que o policiamento no bairro é feito diariamente com efetivos do Policiamento Ostensivo Geral e da Força Tática.

Segundo a polícia, as ações vão ser intensificadas na área. Os suspeitos ainda não foram presos.