Vídeo mostra ação de assaltante na UPA do Jangurussu

A ação de um homem armado que assaltou pacientes e profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jangurussu na noite da terça-feira (15) foi flagrada pela câmera de segurança da recepção do lugar. O Sistema Verdes Mares conversou com testemunhas que relataram que três homens invadiram a unidade e assaltaram funcionários, pacientes e acompanhantes.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o rapaz pressiona o vigilante contra a parede. Segundo pessoas que estavam no local, ele pedia a pistola do funcionário, que não portava arma. Com a movimentação, os pacientes correm e tentam se esconder. Uma mulher mostra ao assaltante que não tinha nada de valor e sai em seguida. Depois disso, o suspeito sai de cena e algumas pessoas são vistas correndo pela unidade, até que a polícia aparece para procurar o homem. Toda a ação gravada dura cerca de três minutos.

Atendimento da UPA chegou a ser suspenso após o assalto Halisson Ferreira

Pertences roubados

Ainda segundo as testemunhas ouvidas pelo Sistema Verdes Mares no local logo após o crime, três homens armados invadiram a UPA roubaram aparelhos celulares, carteiras e dinheiro dos seguranças, pacientes, médicos e acompanhantes. As vítimas ficaram em pânico. Há relatos de que uma mãe chegou a arrancar o soro do braço do filho para fugir da unidade após a ação criminosa.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram à unidade de saúde para garantir a segurança no local. Por causa do assalto, os atendimentos na UPA do Jangurussu chegaram a ser suspensos, mas foram retomados nesta manhã, com policiamento reforçado.

SMS diz que ação foi "tentativa de assalto frustrada"

A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) informou em nota que "o vigilante da UPA do Jangurussu sofreu uma tentativa de assalto frustrada". De acordo com a SMS, a "segurança no equipamento, que funciona normalmente nesta quarta-feira, foi reforçada".