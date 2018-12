Vice-prefeito e ex-chefe de gabinete de Apuiarés são presos por corrupção

O vice-prefeito de Apuiarés, Antonio Abdias Ferreira de Abreu, e o ex-chefe de gabinete do Município, o empresário Raimundo Nonato Alves Soares, foram presos na Operação 10%, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) nesta segunda-feira (10). A dupla é suspeita de participar de um esquema de corrupção instalado na Prefeitura de Apuiarés.

De acordo com o promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto, coordenador da Operação, os investigadores chegaram ao caso de corrupção após o depoimento de um empresário, que revelou pagar a Antonio Abdias - na época que ele exercia o cargo de prefeito interino - uma quantia referente a 10% do contrato de prestação de serviços de limpeza urbana, ou seja, cerca de R$ 9 mil, por mês.

A quantia era paga com o intuito da manutenção do contrato. A entrega do dinheiro era feita no restaurante do sogro do empresário, em Fortaleza, e foi filmada por câmeras de monitoramento.

"Quando Abdias não podia buscar as quantias, ele mandava o seu então chefe de gabinete, Raimundo Nonato, vulgo Edmundo, ir ao encontro do empresário em Fortaleza. Nota-se a audácia de Abdias no esquema, pois, mesmo em condições de interino, exercendo o cargo por 180 dias, já estava fortemente envolvido em esquemas de corrupção, angariando propinas", destacou o promotor Jairo Neto.

Os mandados de prisões foram expedidos pelo Juiz de Direito Caio Lima Barroso, sendo na modalidade preventiva para Antonio Abdias e temporária para Raimundo Nonato (apenas 30 dias). A defesa do vice-prefeito e do ex-chefe de gabinete informou que não se posicionaria sobre as prisões neste momento, pois ainda irá se informar sobre a investigação.

Vice-prefeito já havia sido preso na investigação

A Operação 10% é um desdobramento da Operação Malabares, deflagrada pelo MPCE em duas fases, em março e maio deste ano. Na segunda fase, Antonio Abdias já havia sido preso, junto de um advogado e ex-procurador de Apuiarés. Na primeira fase, três empresários foram detidos.