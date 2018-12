Viatura municipal é incendiada dentro do pátio da prefeitura de Caririaçu

Um carro do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Caririaçu, Região do Cariri, foi incendiado por volta das 2h deste sábado (22), no estacionamento da prefeitura municipal, localizado na Rua Parque Recreio Paraíso.

Segundo a polícia, os militares ouviram um barulho diferente e foram ao local. Ao chegar ao estaciodamento, os militares se depararam com o carro do Demutran pegando fogo. No pátio, outros carros estavam estacionados, mas não foram incendiados.

Conforme a polícia, a suspeita é de vandalismo.

Também em Caririaçu, nesta semana, no dia 20, uma agência dos Correios também foi incediada. Objetos como cadeiras e parte de um balcão foram destruídos da agência, mas nada foi levado

O Corpo de Bombeiros também foi acionado ao pátio da prefeitura e controlou as chamas. A polícia investiga o caso mas, até a publicação, nenhuma prisão havia sido realizada.