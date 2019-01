Viatura da PRF atinge motos e invade residência no Bairro Antônio Bezerra

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) invadiu uma residência e atingiu duas motocicletas na Rua Professor Vale Costa, no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu às 16h50.

Conforme a PRF, os agentes faziam acompanhamento tático a uma motocicleta modelo Kasinski/Comet quando perderam o controle e invadiram uma casa, que teve o portão e parte do muro da fachada quebrados. Duas motocicletas também foram atingidas e ficaram caídas no local, já a viatura ficou com o capô amassado.

Ainda de acordo com a polícia, os agentes, os ocupantes da moto que estava sendo acompanhada e os moradores da residência não ficaram feridos. A PRF não informou porque a moto estava sendo acompanhada pelos agentes.