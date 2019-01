Viadutos afetados por atos criminosos recebem análise avaliação técnica para análise de danos

Os viadutos que sofreram atentados nos ataques criminosos que ocorreram em Fortaleza e Região Metropolitana foram avaliados por equipes da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec), órgão vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), e o Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Construções (Lareb), da Universidade Federal do Ceará. A intenção foi analisar o quanto a estrutura dos elevados foi afetada com as explosões. Para isso, foi utilizada a técnica de Ensaios Não Destrutivos (END).

No viaduto da CE-040, próximo à Ypióca, os engenheiros e técnicos utilizaram equipamentos como o pacômetro e o ultrassom para elaborar um diagnóstico dos danos causados na estrutura e determinar o tamanho, o local, a necessidade e o tipo de reparo. O local passou por forte explosão no dia 10 de janeiro.

Por meio da análise, será possível obter um diagnóstico preciso, além de diminuir os custos para o Governo, conforme explica o pesquisador do Laboratório de Ensaios Físicos do Nutec, João Medeiros: "As técnicas utilizadas nos Ensaios Não Destrutivos possibilitam a identificação dos danos causados na estrutura do viaduto, sem danificar a construção e, depois do laudo, realizar o reparo apenas onde realmente for necessário, evitando que o Governo gaste verba restaurando todo o viaduto".

Os laudos devem ficar prontos na próxima semana e determinarão o tipo de restauro que cada equipamento deverá ser submetido, bem como a ordem de prioridade e urgência, começando pelos viadutos mais afetados, como afirmou o professor de Engenharia Civil da UFC, Esequiel Mesquita.