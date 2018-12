Verdureiro é assassinado em Pacajus; polícia suspeita de dívida com traficantes

Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (11), no bairro Bengue 2, em Pacajus. De acordo com a Polícia Militar, ele era usuário de drogas e foi morto quando chegava em casa, por volta de 5h50.

Segundo a mãe do jovem, ele trabalhava como verdureiro na feira de Pacajus, era casado e tinha três filhos, um dos quais com apenas dois dias de vida. Ela afirmou, também, que aconselhava bastante o filho para largar o vício.

Com as informações colhidas até o momento, a PM suspeita que o homem foi morto por uma dívida com traficantes.