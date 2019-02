Vendedor de bingo é morto em frente de churrascaria no município de Maranguape

Um vendedor de bingo foi morto a tiros, em frente a churrascaria que trabalhava, na Avenida Senador Almir Pinto, no Bairro Novo Maranguape, na cidade de Maranguape, na noite desta sexta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, por voltas das 22 horas, Francisco George Pinheiro Gonçalves estava no local se preparando para vender cartelas de um bingo que aconteceria na noite, quando dois homens chegaram em duas motocicletas e atiraram contra a vítima, que morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida.

Conforme os policiais, a vítima tinha antecedentes criminais por furto. Uma das linhas de investigação é que o crime tenha relação com alguma atividade ilícita que Francisco George realizou no passado.