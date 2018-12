Velório de cearense morta a facadas no Rio de Janeiro acontece neste domingo em Crateús

O velório de Crislyrrane de Sousa Bonfim, morta por um homem em situação de rua a facadas no Rio de Janeiro, acontece na casa das tias, no bairro Venâncio, em Crateús. O corpo da jovem de 23 anos chegou ao município no último sábado (15).

Osmezina Bonfim, tia da vítima, informou que o enterro acontece na segunda-feira (17). Os pais de Lyrrane, como era conhecida, chegarão para o velório por volta das 17h deste domingo. Eles foram ao Rio de Janeiro no dia da morte da filha, em uma viagem programada para visitá-la.

Assassinato

Crislyrrane de Sousa Bonfim foi morta por uma pessoa em situação de rua a golpes de faca na última quinta-feira (13), próximo ao supermercado em que trabalhava, no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A jovem morava na cidade há cinco anos.

Segundo o primo da vítima, Marconnes Fernandes do Nascimento, ela e outros colegas de trabalho ajudavam o homem há algum tempo. "A Lyrrane era a que mais ajudava. Alimentos e outros tipos de doações”, afirmou.

O familiar de Crislyrrane relatou ainda que alguns moradores, revoltados com o crime, lincharam o suspeito. “Outras pessoas da comunidade ficaram revoltadas e mataram ele. Se vingaram com um linchamento”, disse.

De acordo com outro primo da jovem, Roberlândio Bonfim, a motivação do crime pode ter sido ciúmes. Isso porque, segundo Roberlândio, o homem em situação de rua tinha esperanças de ter um relacionamento com a jovem.