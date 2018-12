Veículo capota durante perseguição policial na Sapiranga; dois suspeitos são presos

Um veículo capotou na Av. Washington Soares durante uma perseguição policial na tarde deste sábado (8). O acidente aconteceu próximo ao cruzamento com a Av. Oliveira Paiva, no bairro Sapiranga.

Segundo a polícia, um carro modelo Fiat Mob foi roubado no início da tarde no bairro Cocó. A vítima acionou a polícia rapidamente e solicitou a inclusão dos dados de seu veículo no sistema que emite um alerta de segurança.

Rapidamente, equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) iniciaram a perseguição aos suspeitos.

Durante a perseguição, os suspeitos identificados como Rafael Costa Ribeiro (24) e Yuri Vieira da Costa (19) entraram na Av. Washington Soares na contramão e colidiram contra um segundo veículo quando capotaram o carro roubado, às 14h25, no bairro Sapiranga.

Após colidir com um veículo na contramão, os suspeitos perderam o controle e capotaram o carro na via Foto: Saulo Roberto

Em pouco mais de 20 minutos entre a ligação da vítima e prisão dos suspeitos, o veículo roubado foi localizado e os dois suspeitos presos em flagrante. Com eles os policiais militares apreenderam um simulacro de revólver.

Os dois foram autuados em flagrante no plantão do 9º Distrito Policial pelo crime de roubo.

A Polícia Civil investiga a participação de outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.