Varas do Trabalho em Caucaia, Maracanaú e Pacajus voltam a atender o público

As Varas do Trabalho dos municípios de Caucaia, Maracanaú e Pacajus voltaram a atender o público de forma presencial nesta segunda-feira (14). O acesso da população estava suspenso desde o dia 8 de janeiro como medida preventiva de segurança, após a onda de ataques criminosos a prédios públicos no Ceará.

Segundo a Justiça do Trabalho, os servidores das varas continuaram em atividade, "em regime de teletrabalho", ou seja, com o atendimento ao público realizado por telefone.

As audiências e os prazos processuais não foram afetados, pois já estavam suspensos até o dia 20 de janeiro, conforme previsão do Código de Processo Civil.

"A possibilidade de suspensão do atendimento presencial foi prevista por Portaria do TRT/CE, que regulamentou o regime especial de funcionamento. As demais varas trabalhistas da capital e do interior do estado não aderiram à suspensão do atendimento e mantêm funcionamento normal", explicou a Justiça do Trabalho em nota.

