Universitários são presos suspeitos de tráfico de drogas em Juazeiro do Norte

Dois jovens universitários do curso de Medicina Veterinária foram presos, na tarde desta quarta-feira (28), suspeitos de tráfico ilícitos de drogas no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos Pedro Henrique Moraes Sampaio e Samuel Barbalho Cavalcanti, ambos de 19 anos, forneciam drogas na região.

As investigações foram iniciadas após a prisão de uma jovem universitária do curso de Direito no início do mês de novembro de 2018 também por tráfico ilícito de drogas. Os dois vendiam os entorpecentes no atacado e varejo. O público alvo das vendas das drogas eram jovens universitários de classe média e alta.

Durante diligências, a polícia encontrou na casa de Samuel Barbalho, maconha, balança digital e utensílios para o tráfico. Ele foi preso em flagrante. Ainda segundo a polícia, existia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte contra Pedro Henrique.

Os jovens estão presos na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Nesta quinta-feira (29), a dupla será encaminhada à Cadeia Pública do município.