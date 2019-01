Unilab suspende atividades nesta terça-feira por conta de riscos de ataques

A Reitoria da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) decidiu pela permanência da suspensão das aulas, recesso administrativo e demais atividades acadêmicas durante esta terça-feira (8). A decisão partiu após avaliação do cenário local e com base na coleta de informações externas à universidade.

Segundo a instituição, um dos motivos é a dificuldade de deslocamento dos alunos e servidores, em consequência do contexto de insegurança pública vivenciada em Fortaleza e em vários municípios do Ceará.

A decisão afeta todos os campi da universidade no Ceará. As refeições (almoço e jantar) continuarão sendo servidas apenas no Restaurante Universitário (RU) do Campus da Liberdade, em Redenção/CE, nos horários normais. Não haverá serviço de intercampi, o transporte da universidade para os alunos que circula entre os campi da instituição.

Novos encaminhamentos serão deliberados mediante a mudança de contexto, conforme a Reitoria.