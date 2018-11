Um ano depois do crime, polícia prende homem que torturou e matou duas pessoas em Fortaleza

A polícia civil prendeu nesta segunda-feira (19) o homem suspeito de participar da morte de duas pessoas em novembro do ano passado. Nicolas Gabriel Carvalho da Silva foi preso junto com a companheira, Yannca Larissa da Silva Ferreira, por tráfico de drogas e encaminhados para a Delegacia do 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários).

"O Nicolas, [conhecido como] o Biel, tentou escapar e não deu certo. Ele era o mais perigoso da gangue.Só faltava ele ser preso. Como ele estava na favela, ele vivia de vender drogas. E aí conseguimos pegar ele e a mulher dele também", disse o delegado Hélio Marques titular do 13º Distrito Policial.

O crime

Francisca Josiane da Silva e Francisco Valdenizio da Silva foram mortos em novembro do ano passado. As vítimas foram levadas para a Lagoa do Tijolo, no bairro Jardim das Oliveiras, torturadas e assassinadas a tiros. O cunhado do casal também foi torturado, mas conseguiu fugir e sobreviver.

A polícia civil informou que o suspeito cometeu o assassinato porque as vítimas participavam de uma facção rival à do grupo criminoso.

Prisão

Outras três pessoas já tinham sido presas por conta do duplo homicidio. Yannca Larissa da Silva e Nicolas Gabriel vão responder pelo crime de tráfico de drogas e porte restrito de arma. Nicolas também responderá pela morte do casal e por uma tentativa de homicidio.